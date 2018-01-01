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      МВФ рекомендовал Индии отказаться от налогового стимулирования

      07:18Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". В фонде полагают, что руководству страны надо сосредоточиться на растущем госдолге.

      Правительство Индии должно отказаться фискальных стимулов для поддержки экономики и вместо этого сосредоточиться на сокращении государственного долга, чтобы высвободить финансовые ресурсы для инвестиций, заявил Международный валютный фонд.

      Как отмечают в МВФ, в то время как национальное правительство имеет целевой показатель дефицита бюджета в размере 3,3% от ВВП, лучшим отражением финансового положения являются заимствования государственного сектора, которые, по оценкам фонда, увеличились примерно до 8,5% ВВП.

      "Проекты экономического развития и расширенные социальные инициативы в Индии будут иметь жизненно важное значение в ближайшие годы, - говорится в заявлении МВФ, сопровождающем его ежегодный доклад. - Но чтобы получить доход, нужно сначала уменьшить долг Индии, один из самых высоких на развивающихся рынках".

      МВФ акцентирует внимание на увеличении бюджетного дефицита Индии в этом году. По мнению экспертов фонда, правительство должно консолидировать усилия, чтобы затормозить рост долга, в том числе за счет сокращения субсидий и увеличения налоговой базы. Дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может быть оправдано в качестве поддержки экономики в период ее спада, говорится в докладе фонда.

      Неделей ранее в МВФ заявили, что, скорее всего, прогноз по росту ВВП Индии, составлявший 6,1% на финансовый год, заканчивающийся в марте, будет понижен. Между тем, ЦБ Индии ожидает 5%-го роста за этот период.

      В прошлом месяце агентство Moody's Investors Service снизило прогноз по оценке кредитоспособности страны до "негативного", сославшись на ряд проблем, начиная от усугубления кризиса с теневым банковским сектором и продолжительного замедления экономики и заканчивая ростом государственного долга. Рейтинговая компания прогнозирует дефицит бюджета в размере 3,7% ВВП на текущий финансовый год.

      По оценкам МВФ, общий государственный долг Индии вырос до трехлетнего максимума в размере 68,1% ВВП в 2019 финансовом году. Руководство фонда рекомендует Нью-Дели принять экстренные меры по сокращению этого показателя до официально принятого целевого уровня в 60% ВВП.

      Между тем, как отмечает экономист Bloomberg Economics Абхишек Гупта, в новый бюджет в феврале, скорее всего, будут включены новые меры по стимулированию потребления. В том числе и снижение личных налогов. При этом МВФ не видит у Индии пространства для фискальных маневров.

      По мнению экспертов фонда, денежно-кредитная политика должна сохранять тенденцию к смягчению до тех пор, пока не начнется восстановление экономики. Как писали ранее "Вести. Экономика", Резервный банк Индии в этом году снижал свою базовую ставку пять раз, однако на последнем заседании, в декабре, оставил ее неизменной.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: МВФ, ВВП, Индия, госдолг, дефицит бюджета, фискальное стимулирование, смягчение денежно-кредитной политики

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