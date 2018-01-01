Где россияне платят больше всего налогов?

Сервис "Яндекс.Деньги" изучил платежи, произведенные онлайн.

Бизнес платит

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Аналитики сервиса изучили налоговые платежи, которые россияне осуществляли с помощью электронных денег и банковских карт в период с 1 января по 4 декабря 2019 г. и за аналогичный период прошлого года. В ходе исследования выяснили, что в этом году большинство платежей пришлось на имущественный налог: доля этой категории на сайте "Яндекс.Денег" составила 57% от всех взносов в пользу ФНС.При этом, как отмечают авторы исследования, за год средний платеж за владение имуществом вырос на 16%, по другим видам налогов — примерно на 11%."Если смотреть по всей стране, средний платеж физических лиц в пользу ФНС составляет 1415 руб. На ноябрь приходится 24% от всех налоговых платежей физлиц через "Яндекс.Деньги" за год и 27% — от общей суммы. Около 6% платежей проходит в первых числах декабря — перед крайним сроком уплаты налогов", - говорится в исследовании.Изученные данные показали, что в этом году доля мужчин-налогоплательщиков составила 56%, а женщин - 44%. Годом раньше распределение этих долей было менее равномерным: 68% против 32%."Дороже всего россиянам обходится владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом. Средний платеж по транспортным налогам вырос за год на 12% и составил 3966 руб. Больше всего он в Москве (6129 руб.), Санкт-Петербурге (5895 руб.) и Воронеже (4948 руб.). А меньше всего платят владельцы транспорта в Омске (2230 руб.)", - отмечают авторы исследования.Наименьшие суммы уходят у пользователей на уплату имущественных налогов: средний платеж по стране составляет 760 руб. Однако за год показатель вырос на 16%. Что касается географии платежей, то больше всего в пользу ФНС через "Яндекс.Деньги" платят жители Москвы (1984 руб.), Санкт-Петербурга (830 руб.) и Казани (735 руб.), а меньше всего — пользователи из Омска (155 руб.).Рост среднего платежа россиян по земельным налогам за год составил 10% — показатель вырос до 827 руб. При этом минимальная сумма зафиксирована, опять же, в Омске - 271 руб., а лидируют по этому показателю Казань (1985 руб.), Челябинск (1496 руб.) и Екатеринбург (1023 руб.)."Россияне обычно платят налоги на ведение предпринимательской деятельности каждый квартал, поэтому у них пики платежей приходятся на январь, апрель, июль и октябрь. Если смотреть по всей стране, за год средний платеж бизнесменов в пользу ФНС увеличился на 13% до 6092 руб. Но в зависимости от города этот показатель заметно различается. Больше всего он в Воронеже (9843 руб.), Омске (8536 руб.) и Казани (8264 руб.)", - сообщают в "Яндекс. Деньги".Минимальный средний платеж у ИП зафиксирован в Челябинске - 3787 руб., это в 1,6 раза меньше, чем по России.