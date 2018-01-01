ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай расширит пилотный проект блокчейн-платформы

      13:14Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Китай расширит сферу применения своей пилотной блокчейн-платформы для трансграничного финансирования, заявил заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР (SAFE) Лю Лэй. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Лю выступил с речью на форуме в Пекине, где заявил, что регулятор усилит интеграцию финтех-сектора и валютного рынка, сохраняя при этом контроль над развитием технологий.

      "Мы будем постепенно расширять сферу применения пилотного проекта и сценариев применения блокчейн-технологии в трансграничном финансировании и макропруденциальном управлении", - сказал Лу.

      "В то же время (правительство) будет продвигать перспективное исследование по валютным реформам, чтобы иметь дело с криптовалютой и исследовать построение системы валютного регулирования и технологий в новой ситуации", - добавил он.

      Ссылки по теме

      Лю отметил, что блокчейн-платформа трансграничного финансирования SAFE в настоящее время является единственной, зарегистрированной Управлением по вопросам киберпространства КНР (CAC).

      Платформа, впервые запущенная в марте, в ноябре расширилась с 9 до 19 провинций и городов, сообщила газета Global Times. Китай изучил применение блокчейна и искусственного интеллекта в трансграничном финансировании с акцентом на управление рисками и будет продолжать либерализацию своих рынков капитала.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важную роль технологии блокчейн в новом раунде технологических инноваций и промышленной трансформации и призвал приложить больше усилий для ускорения развития в этом секторе.

      Между тем, Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту.

      Регулятор готовится протестировать систему электронных платежей в цифровой валюте (DC/EP) в городах Шэньчжэнь и Сучжоу, сообщило китайское новостное агентство Caijing. Испытания цифровой валюты начнутся уже в конце декабря, а в 2020 г. проект будет активно продвигаться.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Китай, SAFE, криптовалюта, блокчейн

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить