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      Аргентина одобрила экономические меры для борьбы с кризисом

      09:58Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Аргентины одобрило в понедельник пакет чрезвычайных мер, направленных на то, чтобы вывести южноамериканскую страну из самого тяжелого за последние годы экономического кризиса, сообщает AFP.

      Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: EPA-EFE/Jose Mendez

      Пакет чрезвычайных экономических мер был обнародован новым президентом Альберто Фернандесом, который вступил в должность две недели назад. План Фернандеса предусматривает повышение налогов на покупку иностранной валюты, экспорт сельскохозяйственной продукции и продажу автомобилей.

      Правительство заявляет, что повышение налогов затронет только верхний и средний классы. Законопроект был принят нижней палатой конгресса в пятницу и сенатом в субботу.

      Фернандес охарактеризовал нынешний кризис как почти столь же тяжелый, как и кризис 2001 г., когда Аргентина пережила дефолт по долгу на $100 млрд. Сейчас внешний долг страны составляет около 90% ВВП.

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      "Это не то же самое, что в 2001 г. Но ситуация похожая. В то время бедность составляла 57%, сегодня у нас 41% бедных; тогда у нас был дефолт по долгам, сегодня мы практически находимся в состоянии дефолта", - сказал Фернандес в интервью телепрограмме La Cornic в воскресенье.

      Новый закон позволит исполнительной власти получить дополнительные полномочия в сфере финансов, налогообложения, администрирования, пенсионного обеспечения, тарифов, энергетики, здравоохранения и социальных вопросов.

      Правительство пообещало "бороться с голодом" и объявило о бонусе в размере 10 тыс. песо ($160) для пенсионеров, а также о замораживании на шесть месяцев цен на коммунальные услуги.

      Правительство изыскивает средства для поддержки социальных расходов, сталкиваясь с годовой инфляцией, близкой к 55%.

      Ка сообщали "Вести.Экономика", по данным национального статистического агентства Indec, ВВП Аргентины в III квартале сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Спад в III квартале последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.

      С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: кризис, Аргентина, экономические меры, Альберто Фернандес

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