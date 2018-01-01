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      Связь золота с долларом: миф или реальность?

      08:34Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Многие эксперты уверены, что между золотом и долларом США есть сильная обратная корреляция. Так ли это на самом деле?

      В большинстве случаев эти два актива действительно движутся в противоположных направлениях, однако, как будет показано на графике ниже, сила этих движений имеет абсолютно случайный характер.

      Так, например, в период с 1995 по 2005 гг. мощный скачок индекса доллара привел лишь к сравнительно небольшому снижению цены на золото.

      Затем, в период с 2005 по 2012 гг. золото продолжало дорожать независимо от того, что как вел себя доллар. В итоге мы увидели существенное удорожание доллара при сравнительно небольшом изменении индекса американской валюты.

      Более того, при нынешней стоимости доллара золото стоило в разные отрезки времени $450, $380, $1080 и $1480.

      Некоторые наблюдатели утверждают, что на самом деле есть корреляция между ценой на золото и динамикой индекса S&P 500. Но это утверждение также ошибочно.

      Судя по всему, эти аналитики просто используют при наблюдении краткосрочные графики, но на длинной дистанции корреляции нет.

      Стоит добавить, что в последнее время золото пользуется спросом на фоне падения доверия к крупнейшим центральным банкам. Многие, правда, считают, что Федеральная резервная система держит все под контролем.

      Однако недавние события на рынке РЕПО и срочный запуск программы QE, которую американский регулятор просит не называть QE, является подтверждением того, что ФРС контролирует далеко не все сегменты финансового рынка и покупка золота в данном случае действительно выглядит целесообразной.

      Рубрики: Валютный рынок, Товарные рынки, ЦБ мира

      Метки: доллар, ФРС, золото, индексы, gold

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