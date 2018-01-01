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      Экономика Канады сократилась впервые за восемь месяцев

      08:58Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Канады неожиданно сократилась в октябре на фоне резкого снижения производства в обрабатывающей промышленности и розничных продаж, сообщило статистическое управление страны.

      Фото: EPA/Hannibal Hanschke

      ВВП Канады в октябре сократился с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,975 трлн канадских долларов ($1,5 трлн). Октябрьское снижение стало первым за восемь месяцев.

      Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост на 0,1% после подъема на 0,1% в сентябре.

      В отраслях производства товаров был зафиксирован спад на 0,5%, в то время как сектор услуг практически не изменился.

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      В годовом выражении экономика Канады выросла на 1,2%.

      Наибольшее негативное влияние на экономический рост оказало производство в обрабатывающей промышленности, которое сократилось на 1,4%, что стало четвертым снижением за пять месяцев. Отчасти падение обусловлено забастовкой членов профсоюза работников автомобильной промышленности в General Motors Co.

      Розничная торговля в октябре сократилась на 1,1%, что стало крупнейшим спадом с марта 2016 г.

      Отрасли, которые обеспечили поддержку экономике в октябре, - это транспорт и складское хранение, а также добыча нефти и газа, в обоих случаях рост составил 0,6%. В сфере недвижимости зафиксирован рост на 0,3%.

      Центральный банк Канады сохраняет свою ключевую ставку неизменной с октября 2018 г., в то время как некоторые другие центробанки, включая Федеральную резервную систему США, смягчили денежно-кредитную политику.

      Банк Канады прогнозирует рост ВВП на 1,3% в годовом исчислении в IV квартале. Однако на фоне слабых показателей в торговле и производственном секторе большинство экспертов теперь ожидают гораздо более медленного роста в последние три месяца 2019 г.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: Канада, ВВП, розничные продажи, производство

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