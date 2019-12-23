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      Boeing попросил поставщиков приостановить поставки деталей для самолетов 737 Max

      11:34Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Американская корпорация Boeing попросила поставщиков прекратить поставки деталей для самолетов 737 Max на месяц, начиная с января, сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/GARY HE

      "Мы понимаем, что это создает проблемы для некоторых поставщиков, и мы ценим их партнерство и поддержку в течение этого времени», - заявил представитель Boeing. - Мы работаем с ними, чтобы управлять рисками, преодолевать трудности и обеспечивать их способность поддерживать бесперебойное возобновление производства".

      Spirit Aerosystems, компания, которая производит фюзеляжи для Boeing 737 Max, в пятницу объявила, что приостановит производство деталей для Max, начиная с 1 января. Доход от программы 737 составляет более половины годового объема продаж Spirit. Компания предупредила инвесторов, что остановка производства негативно повлияет на ее результаты.

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      Корпорация General Electric, которая производит двигатели для 737 Max на совместном предприятии с французской Safran, заявила, что работает с клиентами и поставщиками, "одновременно защищая способность компании ускорять производство по мере необходимости в будущем".

      Как сообщали "Вести.Экономика", в понедельник совет директоров Boeing объявил об отставке генерального директора Денниса Мюленбурга, возглавлявшего компанию с 2015 года.

      Совет директоров также отметил, что решение о смене руководства "было необходимо для восстановления доверия к компании". Американская корпорация в течение 2019 года пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.

      Приостановка производства лайнеров может сократить рост ВВП США в I квартале 2020 года как минимум на половину процентного пункта, подсчитали экономисты. Удар по росту ВВП будет нанесен за счет меньшего объема запасов.

      Кроме того, экономисты ожидают, что некоторые из более чем 600 небольших компаний в цепочке поставок уволят сотрудников или сократят их часы работы. Эти события повлияют на данные по занятости в США.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, General Electric, самолеты, Boeing 737 MAX, Spirit Aerosystems

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