Демократы не оставляют надежды добиться импичмента Трампа

Судебный комитет палаты представителей Конгресса США все еще добивается показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, которые могут дать основания для выдвижения дополнительных статей по импичменту президенту Дональду Трампу, сообщает издание The Hill.

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Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим вывод о том, что президент Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, включая при необходимости рассмотрение вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента", - говорится в заявлении комитета, направленном в апелляционный суд округа Колумбия.Комитет также заявил, что показания Макгана будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь нижней палате Конгресса США представить свое дело против Трампа в предстоящем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента, пишет "Интерфакс".После того как палата представителей проголосовала за импичмент Трампа на прошлой неделе, коллегия из трех судей федерального округа Колумбия попросила обе стороны в этом деле проинформировать суд о том, была ли борьба за повестку в суд спорной.Обе стороны представят устные аргументы перед окружным судом округа Колумбия 3 января. Ранее судебный комитет палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 г.В ноябре Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома должен принять повестку палаты представителей и дать показания в конгрессе. Макган фигурирует в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, представленном в апреле, демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа. Первоначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.Сенатор-демократ потребовал представить на судебном процессе по делу об импичменте Трампа ряд новых документов.Лидер демократического меньшинства в сенате американского конгресса Чак Шумер завил, что в ходе рассмотрения в дела об импичменте Дональду Трампу в качестве доказательств вины президента США должны быть представлены новые документы, включая электронные письма и другие сообщения, хранящиеся в Белом доме и Госдепартаменте.В письме своим 99 коллегам-сенаторам Шумер написал, что отказ в предоставлении этих документов "означал бы стремление намеренно закрыть глаза на факты" злоупотребления властью и препятствования расследованию в Конгрессе США, которые стали статьями обвинения и были одобрены палатой представителей на прошлой неделе.В частности, потенциально важными документами, перечисленными Шумером, являются записки, связанные с планированием и подготовкой телефонных бесед Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 апреля и 25 июля и последующими событиями. Шумер также перечислил сообщения из переписки по электронной почте, в которых должностные лица Совета национальной безопасности сообщали юридическому консультанту совета о своей обеспокоенности по поводу решения отсрочить передачу Украине финансовой помощи на нужды обеспечения ее безопасности.