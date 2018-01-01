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      "Росатом" прогнозирует рекордную генерацию на российских АЭС

      09:13Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, в этом году атомные электростанции выработают почти 209 млрд киловатт-часов.

      Фото: "Росатом"

      "Ждем нового рекорда по выработке электроэнергии – 208,7 млрд киловатт-часов", - говорится в новогоднем поздравлении Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ.

      По итогам 2018 г. выработка электроэнергии на АЭС в России составила 204,3 млрд киловатт-часов.

      Глава госкорпорации напомнил, что в России продолжается обновление атомных энергомощностей. В этом году в промышленную эксплуатацию был сдан новый энергоблок №7 на Нововоронежской АЭС.

      "Подключена к энергосистеме Певека плавучая атомная станция, а значит, теперь у нас в стране уже 11 действующих атомных станций", - добавил Алексей Лихачева.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 19 декабря первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" дала первый ток в энергосистему Чукотки. Планируется, что ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути (СМП) для обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

      Как ранее сообщили в концерне "Росэнергоатом", в ночь с 22 на 23 декабря АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2019 г. и балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии: было выработано 202,703 млрд киловатт-часов, или 102,48% к уровню 2018 г.

      Доля атомной генерации в общем энергобалансе России сейчас составляет порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. При этом в европейской части страны доля атомной генерации достигает 40%.

      В общей сложности на 10 АЭС в России работают находятся 36 энергоблоков. Их суммарная установленная мощность - 30,25 ГВт.









      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, АЭС, Росатом, рекорд, ПАТЭС, Алексей Лихачев, атомная электрогенерация

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