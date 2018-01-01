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      В "Нафтогазе" заявили об угрозе отказа России от транзита газа

      09:35Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Россия может отказаться от соглашений и транзита газа через Украину, считает исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

      Поэтому Украина готовит пакет договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск, заявил Витренко в интервью украинскому порталу Hromadske.

      "Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - отметил он.

      "И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - заявил Витренко.

      По его мнению, необходимо давление ЕС на Россию.

      "Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге", - считает Витренко.

      Как сообщали "Вести. Экономика", "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол о соглашении сохранения транзита в ЕС через Украину на 5 лет начиная с 1 января 2020 г. "Газпром" выплатит до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, а в обмен Украина отзовет все иски против российской компании (около $12 млрд).

      "Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.", - сообщается в протоколе.

      В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.

      Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.

      Возможны и прямые поставки газа на Украину.

      "При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: транзит газа, поставки газа в ЕС, Юрий Витренко, Нафтогаз Украины

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