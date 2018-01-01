Энерготариф для жителей Магаданской области снижается на 33%

Цена электроэнергии для жителей Магаданской области с 1 января 2020 г. снизится на 33%, сообщило правительство региона.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Энерготариф для населения снижается на 1,74 руб. и составит 3,51 руб. за 1 кВт/час в первом полугодии и 3,65 руб. - во втором, отметили в департаменте цен и тарифов региона.Тариф снижен по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова.В настоящий момент тариф на электроэнергию для населения составляет 5,25 руб., базовый тариф для прочих потребителей без НДС — 4,86 руб.Снижение тарифа стало возможным благодаря приказу Федеральной антимонопольной службы "О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год". Согласно этому приказу регионы самостоятельно могут устанавливать тарифы.