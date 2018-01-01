Российский спутник отключился после удара метеорита

Спутник "Метеор-М" отключился и перешел в неуправляемый полет после внешнего воздействия - предположительно, удара метеорита, сообщил сегодня "Роскосмос".

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".На космическом аппарате "Метеор-М" № 2-2 18 декабря 2019 г. была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно, микрометеорит) на его конструкцию. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей, сообщил "Роскосмос".В соответствии с заложенной логикой функционирования аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, незадействованные на обеспечение поддержания его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).После вхождения в зону российский наземных средств управления с космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-2 была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности: гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информаций.В настоящий момент со спутником ведется работа. "Метеор-М" № 2-2 находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.