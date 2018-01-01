В ФТС опять коррупция: задержан глава управления таможенного дознания

Масштабные обыски прошли в понедельник в главном офисе ФТС, а также двух подмосковных таможнях. Задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Александр Кизлык.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Генерал-лейтенант Александр Кизлык десять лет назад курировал это направление в Генпрокуратуре. На допрос также были доставлены его заместитель Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. Их подозревают в должностных преступлениях, сообщил "КоммерсантЪ".Следственно-оперативные мероприятия сотрудники СКР и ФСБ проводили в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в руководстве ФТС, а также Домодедовской и Внуковской таможен. Началось расследование с задержания чекистами несколько месяцев назад за взятку сотрудника одного из подразделений полицейского УСБ.Якобы именно через него сотрудники ФСБ вышли на 35-летнего заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову. 29 ноября 2019 г. СКР ходатайствовал в Басманном райсуде Москвы о заключении офицера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), под стражу. Установлены не все участники преступления. Суд посадил Нину Сальникову под домашний арест.