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      В Совете Федерации поддержали отмену налогов для бедных и микропредприятий

      12:01Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала освобождение малоимущих от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) и отмену налога для микропредприятий.

      "Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять: кто получает зарплату на уровне МРОТ (минимальный размер оплаты труда) - тот не должен платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы", - отметила Матвиенко на ежегодной итоговой пресс-конференции.

      "По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

      Ранее при обсуждении отмены НДФЛ для малоимущих премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на то, что в налоговом законодательстве пока не существует определения категории граждан, которых следует считать малоимущими. В декабре президент РФ Владимир Путин не исключил освобождения от НДФЛ россиян, получающих МРОТ. МРОТ приравнен к прожиточному минимуму и после уплаты подоходного налога остается сумма ниже прожиточного минимума.

      В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц несколько категорий россиян - для пострадавших в стихийных бедствиях, в терактах и других чрезвычайных ситуаций.

      Вклад разных классов населения в национальный доход (до выплаты налогов)

      Спикер Совета Федерации поддержала и снижение налоговой нагрузки для бизнеса. Предприниматели зачастую боятся развиваться из-за налоговой нагрузки.

      "Как мне кажется, должна быть такая материальная мотивация в виде снижения налога. Вот, скажем, микропредприятия - может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов. Мне думается, что пришло время очень системно разобраться в причинах, принять, какие меры дополнительно нужны для малого и среднего бизнеса", - подчеркнула Матвиенко.

      "Налоги надо на малый бизнес снижать, я в этом убеждена, отдача будет гораздо больше", - заявила Матвиенко.

      По ее мнению, надо больше делать, пробовать, а не говорить.

      "Давайте посмотрим. Мы хорошо знаем, что наши граждане талантливы, умны, образованны и предприимчивы, и мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит", - добавила Матвиенко.

      Налоговая нагрузка на предприятия по масштабам компаний

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Совет Федерации, НДФЛ, Валентина Матвиенко, экономика РФ, снижение налогов

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