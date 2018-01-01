Что будет с ценами на нефть в 2020 году?
14:30
Производство золота в России увеличилось в январе-сентябре на 17%
14:25
США предостерегают Великобританию от использования оборудования Huawei в сетях 5G
14:08
ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение о финансировании строительства научно-исследовательского реактора
13:54
Кувейт и Саудовская Аравия восстановят добычу нефти в нейтральной зоне
13:48
Доклад Банка России: процентные ставки еще будут снижаться
13:47
Россия не имеет судна-трубоукладчика для "Северного потока-2", но может построить за 5-6 лет
13:45
Россия и Турция обсудили кризис в Ливии, но Турция не отказалась послать войска в Ливию
13:14
Китай расширит пилотный проект блокчейн-платформы
13:14
Недострой обманутых дольщиков оценили в город-миллионник
13:02
ВЦИОМ: 51% россиян недовольны своим материальным положением
12:40
Япония может отложить продажу акций Japan Post после скандалов
12:30
Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным
12:23
В Совете Федерации поддержали отмену налогов для бедных и микропредприятий
12:01
В Приморье начали биржевые торги лесом на экспорт
12:01
"Газпром" привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство Амурского ГПЗ
11:46
Boeing попросила поставщиков приостановить поставки деталей для самолетов 737 Max
11:34
"Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" разработают технологии добычи трудноизвлекаемой нефти
11:28
В ФТС опять коррупция: задержан глава управления таможенного дознания
10:58
Российский спутник отключился после удара метеорита
10:49
Энерготариф для жителей Магаданской области снижается на 33%
10:37
Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов
10:23
Аргентина одобрила экономические меры для борьбы с кризисом
09:58
В "Нафтогазе" заявили об угрозе отказа России от транзита газа
09:35
"Росатом" прогнозирует рекордную генерацию на российских АЭС
09:13
Демократы не оставляют надежды добиться импичмента Трампа
09:01
Где россияне платят больше всего налогов?
09:00
Экономика Канады сократилась впервые за восемь месяцев
08:58
Связь золота с долларом: миф или реальность?
08:34
МВФ рекомендовал Индии отказаться от налогового стимулирования
07:18
Акции Tesla все-таки достигли обещанной Маском отметки
07:03
В ходе протестов в Нью-Дели задержаны почти 150 человек
06:37
В США расследуют деятельность концерна BMW
06:35
Рост цен на бензин в 2019 году оказался самым низким за 11 лет
06:20
10 популярных курортов России для отдыха летом 2020 года
06:18
Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
05:05
Финтех: топ-10 самых перспективных стартапов 2019 года
05:00
Предпраздничный шопинг в США поставил новый рекорд
04:53
Судебный комитет палаты представителей готовится предъявить Трампу новые обвинения
04:47
Популярный мессенджер оказался инструментом спецслужб
03:10
Обама попросил своих доноров поддержать Элизабет Уоррен
01:37
Глава МИД КНР оценил состояние отношений Китая с Россией и США
23.12 22:54
"Зеленая" энергия окупит себя через 7 лет?
23.12 21:56
Котировки британского фунта возобновили падение
23.12 21:31
Индия разочаровалась в глобализации?
23.12 20:10
В ЕС назвали старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту "изоляцией Крыма от Украины"
23.12 19:28
Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?
23.12 18:49
Продажи новостроек в США в ноябре выросли сильнее прогноза
23.12 18:45
Мировое производство стали выросло за 11 месяцев на 2,7%
23.12 18:32
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
23.12 18:19
Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: Совет Федерации, НДФЛ, Валентина Матвиенко, экономика РФ, снижение налогов
Производство золота в России увеличилось в январе-сентябре на 17%
14:25
Россия и Турция обсудили кризис в Ливии, но Турция не отказалась послать войска в Ливию
13:14
Недострой обманутых дольщиков оценили в город-миллионник
13:02
Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным
12:23
В Совете Федерации поддержали отмену налогов для бедных и микропредприятий
12:01
В ФТС опять коррупция: задержан глава управления таможенного дознания
10:58
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
23.12 18:19
Глазьев: России необходимо ответить на санкции, иначе она проиграет войну
23.12 16:05
Правительство России добавило три региона в эксперимент по введению tax free
23.12 16:04
Новости партнеров