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      "Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" разработают технологии добычи трудноизвлекаемой нефти

      11:28Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". "Татнефть", "Технологический центр Бажен" (дочернее предприятие "Газпром нефти") и "Ритэк" (дочернее предприятие "ЛУКОЙЛА") займутся совместной разработкой технологий добычи трудноизвлекаемой нефти.

      Совместная компания "Новые технологии добычи нефти" (НТДН) зарегистрирована 23 декабря в Оренбургской области, каждому из трех соучредителей принадлежат 33,3%, отмечает ТАСС. Речь идет о совместном проекте разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

      "Газпром нефть" зарегистрировала "Технологический центр Бажен" в 2018 г., центр имеет десять лицензий на пользование участками недр в Ханты-Мансийском и Центральном федеральных округах.

      Основные запасы трудноизвлекаемой нефти в России сосредоточены в баженовской свите - группе нефтематеринских горных пород площадью 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину.

      В баженовской свите сосредоточена огромная часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (так называемую сланцевую нефть). Углеводороды в баженовской свите относятся к категории трудноизвлекаемых.

      "Газпром нефть" намерена к 2021 г. вложить 7,5 млрд руб. в проект разработки технологий и оборудования для освоения баженовской свиты.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: ХМАО, баженовская свита, "Газпром нефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ"

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