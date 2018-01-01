"Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" разработают технологии добычи трудноизвлекаемой нефти

"Татнефть", "Технологический центр Бажен" (дочернее предприятие "Газпром нефти") и "Ритэк" (дочернее предприятие "ЛУКОЙЛА") займутся совместной разработкой технологий добычи трудноизвлекаемой нефти.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Совместная компания "Новые технологии добычи нефти" (НТДН) зарегистрирована 23 декабря в Оренбургской области, каждому из трех соучредителей принадлежат 33,3%, отмечает ТАСС. Речь идет о совместном проекте разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов."Газпром нефть" зарегистрировала "Технологический центр Бажен" в 2018 г., центр имеет десять лицензий на пользование участками недр в Ханты-Мансийском и Центральном федеральных округах.Основные запасы трудноизвлекаемой нефти в России сосредоточены в баженовской свите - группе нефтематеринских горных пород площадью 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину.В баженовской свите сосредоточена огромная часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (так называемую сланцевую нефть). Углеводороды в баженовской свите относятся к категории трудноизвлекаемых."Газпром нефть" намерена к 2021 г. вложить 7,5 млрд руб. в проект разработки технологий и оборудования для освоения баженовской свиты.