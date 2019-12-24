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      Япония может отложить продажу акций Japan Post после скандалов

      12:30Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Японии рассматривает возможность отсрочки в реализации плана продажи акций Japan Post Holdings Co. на сумму около $10 млрд до следующего финансового года после скандалов, связанных со страховым подразделением компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      Беспокойство по поводу корпоративного управления и падение цен на акции затрудняют продажу третьего и последнего траншей акций, рассказали собеседники агентства. Сроки продажи акций на следующий финансовый год остаются неясными, отметили они.

      Финансовый регулятор Японии рассматривает вопрос о штрафных санкциях в отношении почтовой группы после сообщений о неправомерных действиях при продаже страховых полисов.

      Представитель Министерства финансов Японии заявил, что пока не принято никакого конкретного решения о приостановке плана продажи акций.

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      Более ранний план Минфина по продаже до 1,06 млрд акций уже в сентябре был омрачен, когда выяснилось, что клиенты Japan Post Insurance Co. могут оказаться в худшем положении после перехода на новые правила, рекомендованные продавцами.

      Правительство намерено получить 4 трлн иен ($36,6 млрд) от продажи акций Japan Post Holdings к финансовому году, завершающемуся в марте 2023 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в 2015 г. правительство Японии разместило акции Japan Post, а также банковского и страхового подразделений компании. Эта сделка позволила привлечь 1,4 трлн иен.

      Спустя почти два года власти продолжили приватизацию гиганта почтовых и финансовых услуг - частично для финансирования реконструкции районов на северо-востоке страны, пострадавших от землетрясения и цунами в марте 2011 г.

      В рамках первых двух раундов продажи акций было привлечено около 2,8 трлн иен.

      Акции Japan Post Holdings упали в этом году примерно на 19%.

      Рубрики: Акции

      Метки: Япония, акции, Japan Post

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