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      Рождаемость в Японии упала до исторического минимума в 2019 году

      14:54Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Количество детей, родившихся в Японии, в этом году сократилось примерно на 5,9% и составило менее 900 тыс. впервые с тех пор, как правительство начало собирать данные в 1899 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

      Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

      В этом году в стране родилось 864 тыс. детей по сравнению с 918,4 тыс. в прошлом году. Это самый большой спад рождаемости с 1975 г. Такая динамика обусловлена сокращением количества женщин в возрасте от 25 до 39 лет, отметил сотрудник министерства, ответственный за сбор данных.

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      Количество смертей в этом году превысило число родившихся детей на 512 тыс. Показатель впервые оказался больше 500 тыс.

      Правительство надеется, что уровень рождаемости составит 1,8%, что кажется весьма амбициозной целью, учитывая, что в 2018 г. этот показатель составлял 1,42%.

      Япония лидирует среди стран с развитой экономикой по темпам и масштабам старения населения.

      Сокращение рабочей силы является серьезным препятствием для роста третьей по величине экономики мира.

      Расходы на программы социального обеспечения для пожилых, такие как пенсии, здравоохранение и страхование на случай длительного ухода, как ожидается, значительно возрастут, поскольку численность населения трудоспособного возраста продолжает быстро сокращаться. Предыдущие исследования показали, что для финансирования демографического перехода без каких-либо реформ потребуется существенное увеличение налогообложения.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Япония с 1 октября повысила налог с продаж с 8% до 10%.

      Повышение налога с продаж служит источником риска для потребительских расходов, дополнительно омрачая перспективы экономики. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что этот шаг необходим. Повышение налога поможет финансировать социальное обеспечение, отметил премьер.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, население, рождаемость, смертность

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