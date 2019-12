"Газпром" привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство Амурского ГПЗ

"Газпром" заключил крупнейшую финансовую сделку в своей истории - привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство гигантского (второго по величине в мире) Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ).

Амурский ГПЗ. Фото: "Газпром"

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."Газпром" 23 декабря заключил сделки по привлечению финансирования в размере 786 млрд руб. (8,917 млрд евро и 170,731 млрд руб., в том числе 60 млрд руб. от "Газпромбанка"), сообщает "Интерфакс". Срок исполнения обязательств по сделке - 27 декабря 2036 г.Устроителями финансирования выступили Banca IMI S.p.A. (агент по координации действий кредиторов), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (агент по обеспечению) и Сбербанк (солидарный кредитор).Полный список участников проектного финансирования включает Credit Agricole CIB, Credit Suisse AG, DZ BANK AG, London Branch, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG, "Газпромбанк", Сбербанк, ВТБ, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., UBI Banca S.p.A., UniCredit S.p.A., Bank of China Limited, London Branch, China Construction Bank Corporation, Beijing Branch, China Development Bank, ING Bank N.V., Natixis, London Branch.Амурский ГПЗ стоимостью 20 млрд евро не входит в инвестпрограмму "Газпрома". Строительство идет на основе проектного финансирования: 30% - акционерный капитал, 70% - проектное финансирование.АГПЗ строят в районе города Свободный для выделения ценных газовых фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность АГПЗ составит до 42 млрд кубометров газа в год.Год назад "Газпром" привлек на проект бридж-кредит от банка Intesa под гарантии Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg на 2,97 млрд евро (226 млрд руб.).