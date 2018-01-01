ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      "Газпром" привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство Амурского ГПЗ

      11:46Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". "Газпром" заключил крупнейшую финансовую сделку в своей истории - привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство гигантского (второго по величине в мире) Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ).

      Амурский ГПЗ. Фото: "Газпром"

      "Газпром" 23 декабря заключил сделки по привлечению финансирования в размере 786 млрд руб. (8,917 млрд евро и 170,731 млрд руб., в том числе 60 млрд руб. от "Газпромбанка"), сообщает "Интерфакс". Срок исполнения обязательств по сделке - 27 декабря 2036 г.

      Устроителями финансирования выступили Banca IMI S.p.A. (агент по координации действий кредиторов), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (агент по обеспечению) и Сбербанк (солидарный кредитор).

      Полный список участников проектного финансирования включает Credit Agricole CIB, Credit Suisse AG, DZ BANK AG, London Branch, ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG, "Газпромбанк", Сбербанк, ВТБ, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., UBI Banca S.p.A., UniCredit S.p.A., Bank of China Limited, London Branch, China Construction Bank Corporation, Beijing Branch, China Development Bank, ING Bank N.V., Natixis, London Branch.

      Амурский ГПЗ стоимостью 20 млрд евро не входит в инвестпрограмму "Газпрома". Строительство идет на основе проектного финансирования: 30% - акционерный капитал, 70% - проектное финансирование.

      АГПЗ строят в районе города Свободный для выделения ценных газовых фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность АГПЗ составит до 42 млрд кубометров газа в год.

      Год назад "Газпром" привлек на проект бридж-кредит от банка Intesa под гарантии Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg на 2,97 млрд евро (226 млрд руб.).

      Рубрики: Финансы, Энергетика

      Метки: Китай, проектное финансирование, Амурский ГПЗ, "Газпром", "Сила Сибири"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить