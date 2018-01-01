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      Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным

      12:23Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Государство должно бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

      Фото: ЕРА

      "Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки", - отметила Матвиенко на итоговой пресс-конференции Совета Федерации.

      Она напомнила, что в 2019 г. одобрены изменения в Федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, предусматривающие изменение критерия нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

      Также была снижена налоговая нагрузка для многодетных семей, что, безусловно, положительно скажется на их общем благосостоянии.

      С 2019 г. семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу - на величину кадастровой стоимости шести соток. Если участок семьи до шести соток, то не он будет облагаться налогом.

      Многодетные семьи могут получить дополнительный налоговый вычет - по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого растущего в такой семье ребенка. Ранее налогом не облагалось 20 кв. м площади квартиры, а теперь для семьи с тремя детьми налоговая льгота составит еще плюс 15 кв. м. В итоге налоговый вычет составит уже 35 кв. м. Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: квартира, Валентина Матвиенко, соцподдержка, многодетые семьи

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