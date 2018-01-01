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      США предостерегают Великобританию от использования оборудования Huawei в сетях 5G

      14:08Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерег Великобританию от допуска китайской Huawei Technologies Co Ltd к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании, сообщает Financial Times.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      "Они просто собираются украсть множество государственных тайн, будь то ядерные секреты Великобритании или секреты МИ-6 или МИ-5, - сказал О'Брайен в интервью FT. - Нас несколько шокирует, что люди в Великобритании считают Huawei своего рода коммерческим решением. 5G - это решение в сфере национальной безопасности".

      По словам О'Брайена, люди в Европе, Японии, Новой Зеландии и Австралии начинают понимать озабоченность, выраженную США в отношении Huawei.

      Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.

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      В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

      Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи".

      Вопрос о том, может ли оборудование 5G от Huawei содержать бэкдоры, создающие возможность для шпионажа со стороны Китая, вызвал противоречия в западном союзе спецслужб "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

      Ранее Великобритания заняла менее жесткую позицию по сравнению с другими странами группы, сигнализировав, что продукты Huawei 5G могут использоваться в менее чувствительных областях.

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце немецкий оператор Telefonica Deutschland выбрал финскую компанию Nokia и китайскую компанию Huawei для строительства своей сети 5G.

      Решение было принято на фоне дискуссии в Германии о том, следует ли учитывать предупреждения США, что оборудование Huawei якобы представляет столь ​​серьезную угрозу безопасности, что его следует исключить из критической сетевой инфраструктуры.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: США, Китай, Великобритания, Huawei, 5G, Роберт О'Брайен

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