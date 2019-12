США предостерегают Великобританию от использования оборудования Huawei в сетях 5G

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерег Великобританию от допуска китайской Huawei Technologies Co Ltd к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании, сообщает Financial Times.

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."Они просто собираются украсть множество государственных тайн, будь то ядерные секреты Великобритании или секреты МИ-6 или МИ-5, - сказал О'Брайен в интервью FT. - Нас несколько шокирует, что люди в Великобритании считают Huawei своего рода коммерческим решением. 5G - это решение в сфере национальной безопасности".По словам О'Брайена, люди в Европе, Японии, Новой Зеландии и Австралии начинают понимать озабоченность, выраженную США в отношении Huawei.Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи".Вопрос о том, может ли оборудование 5G от Huawei содержать бэкдоры, создающие возможность для шпионажа со стороны Китая, вызвал противоречия в западном союзе спецслужб "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.Ранее Великобритания заняла менее жесткую позицию по сравнению с другими странами группы, сигнализировав, что продукты Huawei 5G могут использоваться в менее чувствительных областях.Между тем, как сообщали "Вести.Экономика" , ранее в этом месяце немецкий оператор Telefonica Deutschland выбрал финскую компанию Nokia и китайскую компанию Huawei для строительства своей сети 5G.Решение было принято на фоне дискуссии в Германии о том, следует ли учитывать предупреждения США, что оборудование Huawei якобы представляет столь ​​серьезную угрозу безопасности, что его следует исключить из критической сетевой инфраструктуры.