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      В Приморье начали биржевые торги лесом на экспорт

      12:01Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Власти Приморья и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустили первые в рамках биржи торги лесом на экспорт.

      Проект запуска биржевых торгов лесом на экспорт осуществляют в рамках поручения президента Владимира Путина от 2017 г. В сентябре 2018 г. началась торговля приморскими лесоматериалами на электронной площадке, но только для поставок внутри региона.

      Теперь же речь идет о торговле для экспорта леса из Приморья. В запуске торгов во Владивостоке приняли участие губернатор региона Олег Кожемяко и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, отмечает ТАСС. На бирже прошла первая сделка по продаже ели.

      "Сегодня мы присутствуем на важнейшем событии для лесной отрасли страны. Впервые в России мы запускаем экспортную торговлю лесоматериалами на товарной бирже. И это важнейшее направление для экспортного потенциала нашей страны. Форма работы понятная, прозрачная, позволяющая видеть чистоту сделок", - подчеркнул Кожемяко.

      В свою очередь Рыбников отметил, что в этом году на бирже продано более 4 млн куб. м лесоматериалов, и это кратный рост в сравнении с 2018 г. На бирже работают более 1 тыс. участников торгов.

      "Экспорт - это другая тема. Сегодня запускаемся в пилотном проекте. Сегодня запускаем торги с расчетами рублях. Рассчитываем, что сегодня в ходе торгов будут заключены первые экспортные сделки. Знаем, что несколько китайских компаний зарегистрировались в качестве участников торгов", - пояснил Рыбников.

      В основе проекта заложен порядок, при котором в торгах помимо российских отраслевых предприятий принимают участие компании из Китая. При запуске торгов выставляли четыре позиции - дуб, ель, липу и ильм. В торгах используют универсальные контракты, расчеты между участниками торгов ведут в рублях. К проекту присоединятся другие регионы ДФО.

      Рубрики: Регионы России, Товарные рынки

      Метки: Китай, биржа, Приморье, лес, СПбМТСБ

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