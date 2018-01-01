ВЦИОМ: 51% россиян недовольны своим материальным положением

Почти 46% россиян удовлетворены материальным положением своих семей, противоположную оценку положению дел дают 51% сограждан, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."20 лет назад только каждый четвертый был удовлетворен материальным положением своих семей. Сегодня, конечно, лучше, но удовлетворенность испытывают пока меньше половины - 46%", - отметил Федоров, представляя итоги опроса ВЦИОМ. Между тем 20 лет назад 74% россиян были недовольны материальным положением своих семей.Наибольшая доля россиян, которых устраивает материальное положение, приходится на возрастную категорию 18-24 лет (57%), максимальная доля недовольных уровнем достатка своих семей приходится на россиян в возрасте 46-59 лет.За последние 20 лет удовлетворенность россиян различными сторонами своей жизни выросла, 90% заявили, что удовлетворены кругом своего общения.Своим образованием удовлетворены 81% россиян, 20 лет назад об этом заявляли 57%.В 2000 г. 57% россиян были удовлетворены своим положением в обществе, к 2020 г. доля таких сограждан выросла почти в 1,5 раза до 80%. Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17%: сегодня о том, что они довольны своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, 20 лет назад - 62%.Проведением свободного времени сегодня удовлетворены 70% россиян, 20 лет назад об этом заявили 58%.Увеличилась также доля россиян, довольных отношениями на работе (60%) и работой в целом (59%). В 2000 г. положительные оценки этой стороне своей жизни давали 47% и 40% соответственно.Опрос проведен в начале декабря среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.