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      Недострой обманутых дольщиков оценили в город-миллионник

      13:02Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". В России сейчас 200 тыс. обманутых дольщиков и более 3 тыс. недостроенных или брошенных домов, сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун. Из недостроя можно создать целый город-миллионник.

      Говорун напомнил, что задача формирование полноценного рабочего механизма по восстановлению прав обманутых дольщиков была поставлена президентом РФ, а правительство давало соответствующие поручения и указания, чтобы с переходом на новую модель безопасного для граждан финансирования жилищного строительства ни один из тех, кто столкнулся с этой проблемой, не остался за бортом.

      Сейчас в стране 200 тыс. человек являются обманутыми дольщиками. Это те, кто уже в реестре.

      "Это участники долевого строительства домов, которые находятся в реестре проблемных объектов. Более 3 тыс. домов являются заброшенными, недостроенными. По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен", - отметил Говорун.

      В весеннюю сессию Госдума приняла все необходимые поправки, чтобы Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства смог полноценно приступить к своей работе. Правительство в кратчайшие сроки приняло все необходимые подзаконные нормативные акты, постановления.

      "Сейчас фонд, в случае если застройщик банкрот, имеет возможность принять два решения: либо достроить дом и передать гражданину ключи, либо выплатить денежную компенсацию. Причем, что очень важно для людей, деньги выплачиваются исходя из оценки рыночной стоимости недостроенного жилья. И человек фактически, получая денежную компенсацию, имеет возможность сразу же решить свою жилищную проблему", - пояснил глава фонда.

      Уже есть первые результаты - восстановлены права 8 тыс. обманутых дольщиков. Эти дома находятся в 13 субъектах Российской Федерации.

      "У нас в планах до конца этого года – еще на этой неделе внепланово провести заседание наблюдательного совета. Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков. Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации. В целом для этого потребуется 31 млрд руб. Деньги соответствующие предусмотрены. Все решения необходимыми средствами обеспечены", - сообщил Говорун.

      По ранее принятым решениям фонд достраивает на территории Московской области и Нижегородской области 90 домов. Уже завершено строительство 13 домов, и люди получают ключи. В течение ближайших двух лет фонд обеспечит завершение строительства остальных домов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Олег Говорун, Дмитрий Медведев, Фонд защиты дольщиков, обманутый дольщик, недострой

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