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      Россия и Турция обсудили кризис в Ливии, но Турция не отказалась послать войска в Ливию

      13:14Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Россия и Турция договорились оказывать содействие урегулированию кризиса в Ливии, заявил МИД.

      Российско-турецкие переговоры по Ливии состоялись 23 декабря в Москве, российскую делегацию возглавил замглавы МИД Михаил Богданов, турецкую - замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

      "По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране", - сообщает МИД.

      Парламент Турции одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией. В частности, пункт о военном сотрудничестве меморандума предусматривает возможность направления в Ливию турецких воинских подразделений, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

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      Возможность введения турецких войск в Ливию вызывает беспокойство России, а сам меморандум вызывает в Москве "много вопросов", отметил ранее источник в МИД, сообщает "Интерфакс".

      Военно-политический кризис в Ливии продолжается с 2011 г. после нападения НАТО на Ливию и убийства Муамара Каддафи. В Ливии сохраняется двоевластие: на западе страны (в Триполи) заседает признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, а на востоке страны (в Тобруке) правит парламент и так называемое Восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

      Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Ливия, Турция, МИД, Халифа Хафтар, Триполи

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