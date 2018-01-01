Россия и Турция обсудили кризис в Ливии, но Турция не отказалась послать войска в Ливию

Россия и Турция договорились оказывать содействие урегулированию кризиса в Ливии, заявил МИД.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Российско-турецкие переговоры по Ливии состоялись 23 декабря в Москве, российскую делегацию возглавил замглавы МИД Михаил Богданов, турецкую - замминистра иностранных дел Турции Седат Онал."По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране", - сообщает МИД.Парламент Турции одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией. В частности, пункт о военном сотрудничестве меморандума предусматривает возможность направления в Ливию турецких воинских подразделений, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.Возможность введения турецких войск в Ливию вызывает беспокойство России, а сам меморандум вызывает в Москве "много вопросов", отметил ранее источник в МИД, сообщает "Интерфакс".Военно-политический кризис в Ливии продолжается с 2011 г. после нападения НАТО на Ливию и убийства Муамара Каддафи. В Ливии сохраняется двоевластие: на западе страны (в Триполи) заседает признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, а на востоке страны (в Тобруке) правит парламент и так называемое Восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.