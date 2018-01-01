10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году

Предметы искусства всегда высоко ценились среди состоятельных людей, многие из которых увлекаются коллекционированием или же покупают предметы искусства в качестве выгодной инвестиции.

1. Клод Моне «Стога сена» (1891) Цена : $110.7 млн



Аукцион : Sotheby’s, Нью-Йорк



Аукционный дом Sotheby’s продал однин из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне «Стога сена».



Вся серия «Стога сена» (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890 — 1891 годах в Живерни.



Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.



Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например, в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее. : $110.7 млн: Sotheby’s, Нью-ЙоркАукционный дом Sotheby’s продал однин из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне «Стога сена».Вся серия «Стога сена» (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890 — 1891 годах в Живерни.Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например, в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

2. Джефф Кунс «Кролик (1986) Цена : $91 млн



Аукцион : Christie’s, Нью-Йорк



На аукционе Christie’s была выплачена феноменальная цена за произведение современного искусства — арт-дилер Роберт И. Мнучин заплатил 91,1 миллионов долларов за скульптуру Джеффа Кунса «Кролик».



Это самая высокая цена произведение искусства, созданное ныне живущим художником.



Джефф Кунс владеет корпорацией Jeff Koons LLC, в которой работает 135 человек. Это достаточно большая фабрика по производству предметов современного искусства.



Кунс разрабатывает дизайн этих предметов — создает модели на компьютере, а его команда работает над воплощением этих моделей в выбранном материале в полный размер. : $91 млн: Christie’s, Нью-ЙоркНа аукционе Christie’s была выплачена феноменальная цена за произведение современного искусства — арт-дилер Роберт И. Мнучин заплатил 91,1 миллионов долларов за скульптуру Джеффа Кунса «Кролик».Это самая высокая цена произведение искусства, созданное ныне живущим художником.Джефф Кунс владеет корпорацией Jeff Koons LLC, в которой работает 135 человек. Это достаточно большая фабрика по производству предметов современного искусства.Кунс разрабатывает дизайн этих предметов — создает модели на компьютере, а его команда работает над воплощением этих моделей в выбранном материале в полный размер.

3. Роберт Раушенберг «Buffalo II» (1964) Цена : $88.8 млн



Аукцион : Christie’s, Нью-Йорк



Покупательницей рекордной шелкографии Роберта Раушенберга Buffalo II (1964), проданной за $88,8 млн на торгах Christie’s, стала наследница Walmart Элис Уолтон.



Картина была приобретена со значительным превышением эстимейта действовавшей от имени Уолтон Сарой Фридлендер, главой департамента послевоенного и современного искусства Christie’s.



Уолтон является основательницей Музея американского искусства Кристал-Бридж в Бентонвилле, штат Арканзас. : $88.8 млн: Christie’s, Нью-ЙоркПокупательницей рекордной шелкографии Роберта Раушенберга Buffalo II (1964), проданной за $88,8 млн на торгах Christie’s, стала наследница Walmart Элис Уолтон.Картина была приобретена со значительным превышением эстимейта действовавшей от имени Уолтон Сарой Фридлендер, главой департамента послевоенного и современного искусства Christie’s.Уолтон является основательницей Музея американского искусства Кристал-Бридж в Бентонвилле, штат Арканзас.

4. Поль Сезанн «Кувшин и фрукты» (1888) Цена : $59.3 млн



Аукцион : Christie’s, Нью-Йорк



Натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты" был продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 годами, занимает 4 строчку рейтинга самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году. : $59.3 млн: Christie’s, Нью-ЙоркНатюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты" был продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 годами, занимает 4 строчку рейтинга самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году.

5. Пабло Пикассо «Женщина с собакой» (1962) Цена : $54.9 млн



Аукцион : Sotheby’s, Нью-Йорк



На картине изображена возлюбленная художника Жаклин Рок. В последние годы жизни Пикассо Жаклин часто становилась моделью для его картин.



В 1963 году художник написал сто шестьдесят её портретов, и продолжил и далее рисовать её, во всё более отвлеченных расплывчатых формах, вплоть до 1972 года. : $54.9 млн: Sotheby’s, Нью-ЙоркНа картине изображена возлюбленная художника Жаклин Рок. В последние годы жизни Пикассо Жаклин часто становилась моделью для его картин.В 1963 году художник написал сто шестьдесят её портретов, и продолжил и далее рисовать её, во всё более отвлеченных расплывчатых формах, вплоть до 1972 года.

6. Энди Уорхол «Двойной Элвис» (1963) Цена : $53 млн



Аукцион : Christie’s



Уорхоловский "Двойной Элвис", написанный в 1960-х гг., выполнен в технике шелкографии. На холсте продублировано изображение известного певца Элвиса Пресли, сжимающего в руках револьвер. Это одна из 22 похожих картин.



Высококонтрастное изображение нанесено на серебряный фон, что делает и без того запоминающуюся композицию еще более оригинальной.



Другая изюминка состоит в том, что силуэт Элвиса продублирован в стороне от основного изображения в прозрачных тонах.



В результате создается эффект раздвоения изображения - отсюда и происходит название картины. : $53 млн: Christie’sУорхоловский "Двойной Элвис", написанный в 1960-х гг., выполнен в технике шелкографии. На холсте продублировано изображение известного певца Элвиса Пресли, сжимающего в руках револьвер. Это одна из 22 похожих картин.Высококонтрастное изображение нанесено на серебряный фон, что делает и без того запоминающуюся композицию еще более оригинальной.Другая изюминка состоит в том, что силуэт Элвиса продублирован в стороне от основного изображения в прозрачных тонах.В результате создается эффект раздвоения изображения - отсюда и происходит название картины.

7. Эд Рушей « Hurting the Word Radio #2» (1964) Цена : $52.5 млн



Аукцион : Christie’s, Нью-Йорк



Картина знаменитого американского поп-артиста Эда Рушея Hurting the Word Radio #2 (1964) продана за рекордные $52,5 млн на прошедшем 13 ноября 2019 года в Нью-Йорке аукционе современного и актуального искусства Christie’s.



Эта необычная для творчества Рушея картина предварительно оценивалась в $30–40 млн. Она принадлежала коллекционерам из Лос-Анджелеса Джоан и Джеку Куинн, которые приобрели ее в начале 1970-х годов непосредственно у художника.



Две другие версии этой картины хранятся в Коллекции Менил в Хьюстоне и в музее Брандхорст в Мюнхене. : $52.5 млн: Christie’s, Нью-ЙоркКартина знаменитого американского поп-артиста Эда Рушея Hurting the Word Radio #2 (1964) продана за рекордные $52,5 млн на прошедшем 13 ноября 2019 года в Нью-Йорке аукционе современного и актуального искусства Christie’s.Эта необычная для творчества Рушея картина предварительно оценивалась в $30–40 млн. Она принадлежала коллекционерам из Лос-Анджелеса Джоан и Джеку Куинн, которые приобрели ее в начале 1970-х годов непосредственно у художника.Две другие версии этой картины хранятся в Коллекции Менил в Хьюстоне и в музее Брандхорст в Мюнхене.

8. Фрэнсис Бэкон «Study For A Head» (1962) Цена : $50.4 млн



Аукцион : Sotheby’s, Нью-Йорк



Эта картина – этюд к серии работ «Screaming Pope». Картина была самым дорогим лотом в коллекции филантропов из Сиэтла Ричарда Лэнга и Джейн Лэнг Дэвис.



Картина была куплена в Нью-Йорке более чем за 50 млн долларов. : $50.4 млн: Sotheby’s, Нью-ЙоркЭта картина – этюд к серии работ «Screaming Pope». Картина была самым дорогим лотом в коллекции филантропов из Сиэтла Ричарда Лэнга и Джейн Лэнг Дэвис.Картина была куплена в Нью-Йорке более чем за 50 млн долларов.

9. Марк Ротко «Без названия» (1960) Цена : $50.1 млн



Аукцион : Sotheby’s, Нью-Йорк



Одним из самых дорогих лотов у Sotheby’s стало полотно Марка Ротко «Без названия». За него заплатили$50,095,250. «Без названия» — одно из 19 полотен, созданных Ротко в 1960 году. Через два года после создания картина попала в коллекцию Музея современного искусства в Сан-Франциско.



Художник выменял ее на одну из своих более ранних картин. Это полотно считается пиком карьеры Ротко. Год, в который оно было написано, знаменует собой критический момент в карьере экспрессиониста. Нужно понимать, что оценивать эту работу нужно в первую очередь с точки зрения красок. : $50.1 млн: Sotheby’s, Нью-ЙоркОдним из самых дорогих лотов у Sotheby’s стало полотно Марка Ротко «Без названия». За него заплатили$50,095,250. «Без названия» — одно из 19 полотен, созданных Ротко в 1960 году. Через два года после создания картина попала в коллекцию Музея современного искусства в Сан-Франциско.Художник выменял ее на одну из своих более ранних картин. Это полотно считается пиком карьеры Ротко. Год, в который оно было написано, знаменует собой критический момент в карьере экспрессиониста. Нужно понимать, что оценивать эту работу нужно в первую очередь с точки зрения красок.

10. Дэвид Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» (1969) Цена : $49.5 млн



Аукцион : Christie’s, Лондон



Картина Дэвида Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» была продана на торгах произведениями послевоенного и современного искусства в Лондоне за £37,7 млн, сообщил аукционный дом Christie's.



Это полотно стало самым дорогим лотом всей недели торгов современным и послевоенным искусством в Лондоне. : $49.5 млн: Christie’s, ЛондонКартина Дэвида Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» была продана на торгах произведениями послевоенного и современного искусства в Лондоне за £37,7 млн, сообщил аукционный дом Christie's.Это полотно стало самым дорогим лотом всей недели торгов современным и послевоенным искусством в Лондоне.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".2019 год был не самым удачным для аукционов, торгующих предметами искусства. Тем не менее, был сделан ряд крупных покупок.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих предметах искусства, проданных на аукционах в 2019 году.