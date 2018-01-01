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      10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году

      14:51Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Предметы искусства всегда высоко ценились среди состоятельных людей, многие из которых увлекаются коллекционированием или же покупают предметы искусства в качестве выгодной инвестиции.

      2019 год был не самым удачным для аукционов, торгующих предметами искусства. Тем не менее, был сделан ряд крупных покупок.

      Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих предметах искусства, проданных на аукционах в 2019 году.

      1. Клод Моне «Стога сена» (1891)

      Цена: $110.7 млн

      Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

      Аукционный дом Sotheby’s продал однин из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне «Стога сена».

      Вся серия «Стога сена» (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890 — 1891 годах в Живерни.

      Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.

      Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например, в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

      2. Джефф Кунс «Кролик (1986)

      Цена: $91 млн

      Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

      На аукционе Christie’s была выплачена феноменальная цена за произведение современного искусства — арт-дилер Роберт И. Мнучин заплатил 91,1 миллионов долларов за скульптуру Джеффа Кунса «Кролик».

      Это самая высокая цена произведение искусства, созданное ныне живущим художником.

      Джефф Кунс владеет корпорацией Jeff Koons LLC, в которой работает 135 человек. Это достаточно большая фабрика по производству предметов современного искусства.

      Кунс разрабатывает дизайн этих предметов — создает модели на компьютере, а его команда работает над воплощением этих моделей в выбранном материале в полный размер.

      3. Роберт Раушенберг «Buffalo II» (1964)

      Цена: $88.8 млн

      Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

      Покупательницей рекордной шелкографии Роберта Раушенберга Buffalo II (1964), проданной за $88,8 млн на торгах Christie’s, стала наследница Walmart Элис Уолтон.

      Картина была приобретена со значительным превышением эстимейта действовавшей от имени Уолтон Сарой Фридлендер, главой департамента послевоенного и современного искусства Christie’s.

      Уолтон является основательницей Музея американского искусства Кристал-Бридж в Бентонвилле, штат Арканзас.

      4. Поль Сезанн «Кувшин и фрукты» (1888)

      Цена: $59.3 млн

      Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

      Натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты" был продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 годами, занимает 4 строчку рейтинга самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году.

      5. Пабло Пикассо «Женщина с собакой» (1962)

      Цена: $54.9 млн

      Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

      На картине изображена возлюбленная художника Жаклин Рок. В последние годы жизни Пикассо Жаклин часто становилась моделью для его картин.

      В 1963 году художник написал сто шестьдесят её портретов, и продолжил и далее рисовать её, во всё более отвлеченных расплывчатых формах, вплоть до 1972 года.

      6. Энди Уорхол «Двойной Элвис» (1963)

      Цена: $53 млн

      Аукцион: Christie’s

      Уорхоловский "Двойной Элвис", написанный в 1960-х гг., выполнен в технике шелкографии. На холсте продублировано изображение известного певца Элвиса Пресли, сжимающего в руках револьвер. Это одна из 22 похожих картин.

      Высококонтрастное изображение нанесено на серебряный фон, что делает и без того запоминающуюся композицию еще более оригинальной.

      Другая изюминка состоит в том, что силуэт Элвиса продублирован в стороне от основного изображения в прозрачных тонах.

      В результате создается эффект раздвоения изображения - отсюда и происходит название картины.

      7. Эд Рушей « Hurting the Word Radio #2» (1964)

      Цена: $52.5 млн

      Аукцион: Christie’s, Нью-Йорк

      Картина знаменитого американского поп-артиста Эда Рушея Hurting the Word Radio #2 (1964) продана за рекордные $52,5 млн на прошедшем 13 ноября 2019 года в Нью-Йорке аукционе современного и актуального искусства Christie’s.

      Эта необычная для творчества Рушея картина предварительно оценивалась в $30–40 млн. Она принадлежала коллекционерам из Лос-Анджелеса Джоан и Джеку Куинн, которые приобрели ее в начале 1970-х годов непосредственно у художника.

      Две другие версии этой картины хранятся в Коллекции Менил в Хьюстоне и в музее Брандхорст в Мюнхене.

      8. Фрэнсис Бэкон «Study For A Head» (1962)

      Цена: $50.4 млн

      Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

      Эта картина – этюд к серии работ «Screaming Pope». Картина была самым дорогим лотом в коллекции филантропов из Сиэтла Ричарда Лэнга и Джейн Лэнг Дэвис.

      Картина была куплена в Нью-Йорке более чем за 50 млн долларов.

      9. Марк Ротко «Без названия» (1960)

      Цена: $50.1 млн

      Аукцион: Sotheby’s, Нью-Йорк

      Одним из самых дорогих лотов у Sotheby’s стало полотно Марка Ротко «Без названия». За него заплатили$50,095,250. «Без названия» — одно из 19 полотен, созданных Ротко в 1960 году. Через два года после создания картина попала в коллекцию Музея современного искусства в Сан-Франциско.

      Художник выменял ее на одну из своих более ранних картин. Это полотно считается пиком карьеры Ротко. Год, в который оно было написано, знаменует собой критический момент в карьере экспрессиониста. Нужно понимать, что оценивать эту работу нужно в первую очередь с точки зрения красок.

      10. Дэвид Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» (1969)

      Цена: $49.5 млн

      Аукцион: Christie’s, Лондон

      Картина Дэвида Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» была продана на торгах произведениями послевоенного и современного искусства в Лондоне за £37,7 млн, сообщил аукционный дом Christie's.

      Это полотно стало самым дорогим лотом всей недели торгов современным и послевоенным искусством в Лондоне.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: аукцион, рейтинг, стоимость, живопись, картины, искусство

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