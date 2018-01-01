Россия не имеет судна-трубоукладчика для "Северного потока-2", но может построить за 5-6 лет

Россия готова построить трубоукладчик для газопровода "Северный поток-2", на проектировку судна уйдет полтора-два года, на строительство - три-четыре года, заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Фото: Allseas.com

Поэтому в меньшие сроки мы не уберемся.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет"

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."В среднем, наверное, мы все-таки говорим о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства. К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля.Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", - отметил Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24"., и строят такие суда, как правило, под конкретный проект, подчеркнул Рахманов."Главный вопрос - может ли страна построить такое судно, чтобы эти работы закончить? Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом - к строительству такого судна.Ничего там на самом деле с точки зрения техники хитрого нет: две, условно говоря, лодки, между ними - укладочная машинка. Ну и целый завод, конечно же, по сварке трубы, изоляции и тому подобное. Другими словами, если мы построили "Приразломную" и можем уже сегодня с нее возить нефть и отправлять на НПЗ, то, наверное, с трубоукладкой как-нибудь справимся", - отметил Рахманов."Да это будет, возможно, чуть дольше. Да, это будет, возможно, дороже. Но вы же сами понимаете, почему мы так много живем на импортном? Это удобно. Конечно, удобно и гарантированно любому заказчику взять технологию, которая уже опробована многими годами.Но иногда наступают такие времена, когда гарантированное почему-то кончается и все начинают задавать вопрос, а почему у нас этого своего нет. Ну, потому что было так удобно. А если сейчас настало время, когда стало неудобно, значит, время взяться за карандаши, сесть за компьютеры и начать рисовать план", - заявил глава ОСК.