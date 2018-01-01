Доклад Банка России: процентные ставки еще будут снижаться

Опубликован очередной выпуск доклада о денежно-кредитной политике Банка России, который представил аргументацию к декабрьскому решению по ключевой ставке и актуализированный среднесрочный прогноз. В этот раз решение было ожидаемо рынком (снижение на 25 б. п. до 6,25%), да и обновленный прогноз не преподнес сюрпризов. Но это не снизило стимулов прочитать доклад – сейчас, когда цикл снижения процентных ставок Банка России, очевидно, близок к завершению, каждое последующее решение становится все менее предсказуемым, а подсказки регулятора по всем каналам коммуникации – все более ценными, считает Софья Донец, экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ.

Софья Донец, экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ

Расчеты "Ренессанс Капитал"

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."Пожалуй, главное послание доклада – процентные ставки еще будут снижаться. Но сейчас это уже не столько результат будущих решений Банка России, сколько уже реализованных. По нашим оценкам, средние ставки по банковским кредитам для компаний, а также по кредитам для граждан свыше 1 года могут снизиться еще на 1 п. п. в ближайший год. Это снижение складывается из трех компонентов. Во-первых, перенос уже реализованного снижения ключевой ставки (на 1,5 п. п. за полгода), во-вторых, ее потенциальная дальнейшая (небольшая) корректировка, в-третьих, сокращение премии за риск и за срочность в процентных ставках по кредитам. Последнее должно поддерживаться устойчивым снижением инфляции, стабилизацией ожиданий и повышением среднесрочной предсказуемости политики.Сейчас коммуникация Банка России опять выглядит более осторожной – усилился фокус на рисках, неопределенности в оценке краткосрочных факторов, необходимости подождать эффекта уже реализованных решений. Отдельная врезка посвящена кейсам из практики других центральных банков, реагировавших ставкой на разные факторы. В том числе те, которые можно назвать краткосрочными и на которые экономическая теория, ранее цитируемая Банком России, позволяет не реагировать. Что это: попытка на примерах аргументировать решения о повышении ставки в России в 2018 г. или подготовка рынка к более высокой неопределенности в 2020 г. – трудно сказать.Мы ожидаем увидеть в 2020 г. еще одно снижение ключевой ставки на 25 б. п. в марте, после которого она останется на уровне 6,0%. Интересно отметить, что для ключевой ставки (введена с 2013 г.), которая является "правопреемницей" ставки по операциям прямого РЕПО Банка России (проводятся с 2003 г.), этот уровень когда-то был стартовым и сохранявшимся наиболее длительное время без изменений (до 2008 г.). На большее смягчение денежно-кредитной политики рассчитывать сейчас, на наш взгляд, уже не просто, так как инфляция и так будет возвращаться к цели 4% к концу 2020 г.Банк России отмечает уже наметившееся оживление экономической активности: сначала – хорошие данные по росту ВВП за III квартал (ускорение до 1,7% год к году после 0.7% в первом полугодии), а затем – ускорение роста потребительского спроса в октябре и ноябре. Прогноз роста экономики на 2020 г. в докладе сохранен без изменений по сравнению с сентябрьским выпуском – на уровне 1,5-2,0%. Это неплохое ускорение по сравнению с текущим годом (рост ожидается чуть выше 1%), но мы даже более оптимистичны, ожидая рост в 2,6%. Оживление спроса будет способствовать нормализации ценовой динамики.Второй фактор – мы ожидаем небольшого ослабления рубля после его существенного укрепления в этом году, без учета которого, по нашим оценкам, инфляция могла оказаться на 0,5 п. п. выше. Благодатную почву для укрепления рубля в 2019 г. создавало последовательное и ожидаемое снижение процентных ставок как на внешних рынках, так и в России. Для инвесторов цикл снижения ставок – отличный период для входа на рынок, особенно долговых бумаг, так как можно получить не только фиксированную доходность в виде купона, но и выиграть от положительной переоценки бумаг, когда ставки снизятся (как уже было в 2016 и 2017 и в этом году). В 2020 г. этот драйвер для притока, а значит, для курса, фактически работать уже не будет. Банк России традиционно не раскрывает свой прогноз по валютному курсу, но мы ожидаем увидеть курс в 2020 г. в среднем на уровне 66,5 после 64,7 руб. за доллар США в среднем в этом году".