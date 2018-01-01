ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение о финансировании строительства научно-исследовательского реактора

ВЭБ.РФ, "Газпромбанк" и ООО "Лидер Консорциума "МЦИ МБИР" (входит в ГК "Росатом") заключили соглашение об организации финансирования проекта сооружения многоцелевого научно-исследовательского реактора (МБИР).

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Проект с бюджетом почти 80 млрд руб. предусматривает создание уникального научно-исследовательского реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах в г. Димитровграде Ульяновской области. МБИР создается с целью сохранения и развития экспериментальной базы атомной энергетики Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.Реактор будет применяться для исследовательских задач по созданию и тестированию новых материалов, ядерных технологий. Клиентами станут российские и международные компании, которые получат возможность облучать материалы и проводить реакторные испытания.Совокупный объем кредитного финансирования от ВЭБ.РФ и "Газпромбанка" составит более 20 млрд руб. Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования с применением инструментария "Фабрики проектного финансирования". Помимо предоставления заемного финансирования, предполагается участие банков в капитале ООО "Лидер Консорциума "МЦИ МБИР". Сделка уже получила одобрение на наблюдательном совете ВЭБ.РФ."Атомная энергетика является одним из ярких примеров высокотехнологичных отраслей, в которых Российская Федерация уверенно занимает лидирующие позиции в мире. Механизм фабрики проектного финансирования с привлечением долгосрочного банковского синдицированного кредитования оптимально подходит для реализации подобных масштабных и капиталоемких инициатив", – сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян."Банк поспособствует созданию объекта, имеющего не только научно-исследовательское, но и стратегическое для страны значение. Убежден: финансируя масштабный и наукоемкий проект, мы увеличиваем потенциал всей российской науки. Кроме того, данная сделка выведет на новый уровень знаковое сотрудничество с ВЭБ.РФ и госкорпорацией "Росатом", – отметил исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Александр Ушков."Заключение соглашения об организации финансирования проекта сооружения многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах реализует принятую госкорпорацией "Росатом" стратегию создания Международного центра исследований на базе реактора МБИР. Важным аспектом является то, что крупнейший научный проект госкорпорации "Росатом" представляется инвестиционно привлекательным для ведущих российских банков", – прокомментировал генеральный директор ООО "Лидер Консорциума "МЦИ МБИР" Сергей Пастухов.Проект сооружения МБИР запущен в рамках ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г." и призван обновить парк исследовательских реакторов в контуре госкорпорации "Росатом", сохранить и зафиксировать лидерство России в области реакторных исследований.