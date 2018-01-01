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      Кувейт и Саудовская Аравия восстановят добычу нефти в нейтральной зоне

      13:48Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Кувейт и Саудовская Аравия договорились по нейтральной зоне на границе между двумя странами, что позволит им восстановить прерванную пять лет назад добычу нефти в этом районе, сообщило Кувейтское государственное агентство новостей KUNA.

      По информации агентства, представители Кувейта и Саудовской Аравии подписали соглашение, прилагаемое к соглашению о разделе нейтральной зоны и соглашению о разделе подводной зоны, прилегающей к зоне раздела, а также меморандум о взаимопонимании. Детали подписанных документов пока не приводятся.

      Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля сообщило, что Кувейт и Саудовская Аравия к концу текущего года могут достичь соглашения о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне.

      В то же время кувейтские СМИ сообщили, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд посетит Кувейт 24 декабря для подписания соглашения, при этом само возобновление добычи сырья может занять время.

      Нейтральная зона площадью более 5,7 тыс. кв. км была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 г. Добыча в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом была остановлена в 2014 г. на фоне территориального спора между двумя странами. Добыча нефти в нейтральной зоне, как пишет агентство, может достигать 500 тыс. баррелей в день.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Саудовская Аравия, добыча нефти, Кувейт

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