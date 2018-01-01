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      Власти США предупредили авиаперевозчиков о возможных ракетных испытаниях КНДР

      14:37Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило гражданских авиаперевозчиков о возможных испытаниях ракет с территории КНДР до конца 2019 или в начале 2020 гг., передает телеканал ABC со ссылкой на документы.

      Согласно документам, которые попали в распоряжение телеканала, FAA в начале декабря выпустило предупреждение об "испытаниях ракет большей дальности до конца 2019 г. или в начале 2020 г.".

      Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик, после того как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона в свою очередь назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных" идей.

      После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

      В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

      В декабре Северная Корея уже сообщала о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: КНДР, Северная Корея, авиаперелеты, FAA, ракетные испытания

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