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      Что будет с ценами на нефть в 2020 году?

      14:30Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Этот год не принес рынку нефти важных сюрпризов. Цены выросли, однако большую часть времени торговались в диапазоне. Каким будет следующий год и какие прогнозы дают эксперты?

      Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 г., так как сокращения добычи ОПЕК+ будут уравновешены ростом производства нефти в других странах, а перспективы спроса неясны, отмечают аналитики.

      Аналитики прогнозируют удорожание нефти в середине года на фоне роста спроса со стороны развивающихся стран и сокращений ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых коммерческих запасов сырья, пишет Bloomberg.

      Саудовская Аравия удивила рынок в начале декабря обещанием сократить добычу сверх обязательств, и это, наряду с признаками оттепели в торговых отношениях США и Китая, которая может способствовать усилению спроса, побудило некоторых ведущих аналитиков пересмотреть прогнозы цен в сторону повышения.

      Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз цены Brent до $63 с $60 за баррель, следует из обзора аналитиков, в том числе Дамьена Курвалена и Джеффа Карри.

      Стратегия ОПЕК сулит более сбалансированную, чем ожидалось ранее, динамику коммерческих запасов, особенно в первой половине 2020 г., писали они.

      Средняя цена сорта West Texas Intermediate в 2020 г. составит $58,50 за баррель, свидетельствует медианная оценка, составленная агентством Bloomberg на основании изучения прогнозов аналитиков после встречи ОПЕК+ в начале декабря.

      Сейчас WTI торгуется на уровне около $60, а средняя цена с начала года составляет $56,95. Нефть Brent в следующем году может стоить в среднем $64,25 за баррель, следует из прогнозов.

      Рубрики: Товарные рынки, Будущее

      Метки: нефть, баррель, Brent, WTI, прогнозы

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