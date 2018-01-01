Производство золота в России увеличилось в январе-сентябре на 17% в годовом выражении до 271 тонны, сообщает Минфин.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".В том числе выпуск добычного золота вырос на 9% до 212,5 тонны, попутного золота - на 21% до 14,2 тонны, вторичного золота - в 1,7 раза до 44,4 тонны.Производство серебра сократилось в январе-сентябре на 10,2% до 719,57 тонны.Между тем мировые цены на золото выросли в текущем году почти на 15%, 24 декабря тройская унция стоит $1495,1. Самая высокая цена на драгметалл отмечена в сентябре 2011 г. - $1895 за тройскую унцию.В 2020 г. золото может подорожать на 15-20% до $1774 за тройскую унцию, полагают эксперты c Уолл-стрит.