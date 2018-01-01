Доля контрафакта на прилавках торгцентров России достигла 60%

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров России превышает 25 млрд руб. в год, около 75% россиян покупают подделки, показало исследование юридической компании BrandMonitor.

Специалисты BrandMonitor предварительно выявили точки, в которых торгуют контрафактом, и выполнили тестовые закупки. В "островки", в которых по результатам экспертизы подтвердилась торговля контрафактом, были направлены тайные покупатели для проведения интервью. Всего опрошены 100 продавцов-консультантов, торгующих подделками. Дополнительно был проведен репрезентативный онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с численностью населения от 100 тыс. человек и выше. Общий объем выборки составляет 7 тыс. респондентов. Контрольные закупки в островках выполнены по итогам обхода 3 тыс. торговых центров в 40+ городах России. Закупки осуществлялись во всех категориях товаров, представленных в островках. Интервью с продавцами-консультантами проведены в пяти городах России – Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск. В России действует более 5 тыс. торговых центров. В зависимости от метража помещения, на территории торгового центра может находиться от одного до двадцати-тридцати различных "островков". Специалисты BrandMonitor предварительно выявили точки, в которых торгуют контрафактом, и выполнили тестовые закупки. В "островки", в которых по результатам экспертизы подтвердилась торговля контрафактом, были направлены тайные покупатели для проведения интервью. Всего опрошены 100 продавцов-консультантов, торгующих подделками. Дополнительно был проведен репрезентативный онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с численностью населения от 100 тыс. человек и выше. Общий объем выборки составляет 7 тыс. респондентов. Контрольные закупки в островках выполнены по итогам обхода 3 тыс. торговых центров в 40+ городах России. Закупки осуществлялись во всех категориях товаров, представленных в островках. Интервью с продавцами-консультантами проведены в пяти городах России – Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск. В России действует более 5 тыс. торговых центров. В зависимости от метража помещения, на территории торгового центра может находиться от одного до двадцати-тридцати различных "островков".

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Подделки обычно ассоциируются с вещевыми рынками и торговыми рядами, но не менее широко они представлены в торговых центрах.Контрафакт в торговых центрах реализуется, в частности, через "островки" – небольшие отдельно стоящие прилавки в зонах плотного трафика покупателей. Исследование BrandMonitor посвящено изучению объема продаж и особенностей торговли в островках.Данные, собранные BrandMonitor, показывают, что объем продаж подделок через островки превышает 25 млрд руб. в год. Через "островки" распространяются детские игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметика и парфюмерия. Доля контрафакта доходит до 60% в зависимости от типа островка и категории торгового центра.В ходе интервью 69% продавцов открыто признались, что торгуют подделками. Еще 31% предпочли скрыть этот факт, хотя предварительные закупки показали, что на их прилавках присутствуют неоригинальные товары. Среди опрошенных продавцов 55% не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна, и только 10% отвечают, что продавать подделки – значит нарушать закон. Среди продавцов, которые признались в торговле копиями и репликами, большинство (70%) утверждают, что продают товар высокого качества. Еще 10% считают, что их товар превосходит оригинальный по качеству. 20% опрошенных допускают, что реализуемые ими контрафактные товары могут быть некачественными.Чтобы изучить опыт покупателей в "островных" торговых точках, BrandMonitor провели опрос среди населения России. Результаты показали, что в "островках" совершают покупки почти три четверти россиян – 73%.Покупки скорее эпизодические, чем регулярные. Ежемесячно делают покупки в островках 13% опрошенных, остальные (60%) – от случая к случаю, раз в несколько месяцев или реже. В период праздников (в том числе перед Новым годом и Рождеством) число покупателей возрастает: их привлекают праздничные сувениры.42% посетителей "островков" испытывали проблемы с купленной продукцией. Так, 21% покупателей сообщили об отсутствии гарантии производителя, 18% купили подделки, 13% приобрели бракованный или низкокачественный товар. Большинство (70%) покупателей решили вернуть проблемные товары. Из них две трети (69%) успешно осуществили возврат, остальные этого сделать не смогли – продавец отказался принимать товар.