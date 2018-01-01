Украинский "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев на 27%

Чистая прибыль украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз" за 9 месяцев 2019 г. увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $915,1 млн, сообщила компания.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."За 9 месяцев 2019 г. группа получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен ($915,1 млн), что на 27% больше результата 9 месяцев 2018 г.", - сообщила пресс-служба компании в Twitter.В пресс-службе также заявили, что прибыль до налогообложения за 9 месяцев составила $1,2 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", - написала пресс-служба.В первом полугодии 2019 г. группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере более $1 млрд, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 г.