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      Украинский "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев на 27%

      14:59Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Чистая прибыль украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз" за 9 месяцев 2019 г. увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $915,1 млн, сообщила компания.

      "За 9 месяцев 2019 г. группа получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен ($915,1 млн), что на 27% больше результата 9 месяцев 2018 г.", - сообщила пресс-служба компании в Twitter.

      В пресс-службе также заявили, что прибыль до налогообложения за 9 месяцев составила $1,2 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      "Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", - написала пресс-служба.

      В первом полугодии 2019 г. группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере более $1 млрд, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Украина, чистая прибыль, Нафтогаз, транзит газа

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