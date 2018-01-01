ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай примет меры по поддержке занятости на фоне замедления экономики

      15:59Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Власти Китая заявили, что усилят поддержку занятости на фоне внутренних и внешних вызовов, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      "В настоящее время ситуация с занятостью в Китае в целом стабильна, но риски и проблемы внутри страны и за рубежом возрастают", - говорится в заявлении Госсовета КНР.

      Правительство будет придавать равное значение созданию новых рабочих мест и сохранению существующих, а также прилагать больше усилий для предотвращения рисков безработицы.

      Ссылки по теме

      Китай будет наращивать финансовую поддержку частных и малых фирм, в том числе осуществлять целенаправленное сокращение резервных требований и поощрять банки к увеличению долгосрочных кредитов малым компаниям в производственном секторе, говорится в сообщении Госсовета.

      Правительство также будет соответствующим образом расширять инвестиции и стабилизировать внешнюю торговлю для увеличения занятости.

      Кроме того, правительство продлит действие политики, позволяющей фирмам с небольшим или нулевым увольнением возмещать страховые взносы на страхование занятости.

      Власти также предоставят некоторым фирмам субсидии на обучение персонала до конца 2020 г. Политика снижения ставок по страхованию от безработицы и производственного травматизма будет продлена до апреля 2021 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Статистического бюро КНР, за первые девять месяцев 2019 г. в Китае было создано 10,97 млн новых рабочих мест. Это 99,7% от целевого показателя на весь год.

      Однако многие экономисты утверждают, что официальные данные могут не отражать реальную ситуацию с занятостью в Китае, учитывая, что рост второй по величине экономики мира замедлился до 6% в III квартале. Это минимальные темпы роста по крайней мере с 1992 г.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, рабочие места, занятость, Госсовет КНР

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить