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      Mercedes отзовет в России более 1 тысячи автомобилей из-за технических проблем

      15:29Распечатать

      EPA-EFE/TANNEN MAURY

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке - компания "Мерседес-Бенц Рус" - отзовет 1118 автомобилей нескольких моделей марки Mercedes-Benz в России из-за возможных технических проблем, сообщается на сайте Росстандарта.

      Отмечается, что отзыву подлежат 1022 автомобиля Mercedes-Benz GLEc (тип 167), проданных с 2018 г. по настоящее время.

      "Причиной отзыва транспортных средств является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, на транспортных средствах необходимо проверить корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей и при необходимости его доработать.

      Отзыву также подлежат 96 автомобилей Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), реализованных в 2019 г.

      "Причиной отзыва транспортных средств является кодирование програмного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на транспортных средствах необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения.

      Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Mercedes-Benz, отзыв автомобилей, Росстандарт

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