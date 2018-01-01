В России введут новые правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменении правил проведения экзамена на получение водительского удостоверения.

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Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Первые положения постановления начнут действовать в январе 2020 г. В частности, снят запрет на обучение вождению на центральных автодорогах. Однако основные изменения вступят в силу в октябре 2020 г., сообщает РИА "Новости".Так, ГИБДД объединит вождение в условиях "города" и "площадки", практический экзамен продлится полчаса. После проверки навыков вождения вблизи автошколы или в тупике за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика в "город". По новым правилам, точный маршрут вождения отменен, экзаменуемый получит лишь примерный список улиц.Появится также возможность отменить результаты экзамена, в частности по жалобе экзаменуемого на отрицательную оценку. Но и ГИБДД получит право отменить положительную оценку, если предоставлены поддельные документы.Кроме того, власти уточнили сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет экзамен с третьей попытки, то следующей попытки придется ждать не меньше месяца, но не более трех месяцев.Помимо этого, экзаменуемого не допустят до экзамена в ГИБДД, если автошкола на время обучения не имела образовательной лицензии.