Рынок стриминга в России превысил 20 млрд рублей

QIWI провела исследование рынка игрового стриминга и доната за 2019 год. По данным опроса, две трети зрителей стримов – взрослая платежеспособная аудитория, которая смотрит стримы вместо сериалов, чтобы отдохнуть и отвлечься. 47% поклонников стримов смотрит их ежедневно более двух часов, при этом четверть – после работы. В исследовании приняли участие более 5 700 человек.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"По оценке QIWI, объем рынка игрового стриминга составляет не менее 21,6 млрд рублей с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие 3 года. С точки зрения бизнеса ниша стриминга в России развивается и имеет большой потенциал в части рекламной и маркетинговой коллаборации. Особенно интересной она может быть брендам, взаимодействующим с взрослеющим поколением Z – она поможет бизнесу наладить контакт с менее восприимчивым к традиционным каналам взаимодействия с ними digital natives.Результаты исследования QIWI показали, что треть респондентов (33%) отправляет донаты регулярно – раз в 2-7 стримов, а 63% – только в особых случаях. Средний чек доната составил в этом году 356 рублей, половина пользователей при этом отправляют донаты в диапазоне 100-299 рублей, а четверть – в размере от 300 до 999 рублей.Более половины зрителей (57%) перечисляют донаты с помощью банковских карт, из них 73% пользуются «Сбербанком», 8% – ВТБ, по 5% и 4% приходятся на «Тинькофф банк» и «Альфа банк». Почти треть донатеров (31%) пользуются QIWI Кошельком для перечисления средств. Третье место (по 17%) делят между собой «Яндекс.Деньги» и платежи со счета мобильного телефона.Основной мотивацией отправлять донаты большинство участников опроса (85%) назвали желание поддержать любимого стримера. Еще половина респондентов (49%) отметили, что для них донат – это возможность пообщаться со стримером. На третьем (18%) и четвертом (16%) оказались варианты «почувствовать единение с другими» и «почувствовать себя организатором стрима». По 14% получили варианты «желание выделиться среди зрителей» и «потому что так принято». Исследование показало, что почти половина респондентов (47% донатеров и 45% зрителей) смотрит стримы ежедневно. На втором месте расположились категории донатеров и зрителей, смотрящих стримы 2-3 раза в неделю – их в опросе 39% и 35% соответственно. При этом по 10% респондентов приходится на категории зрителей, смотрящих стримы раз в неделю – и 3 раза в месяц и реже. Похожие показатели у аудитории донатеров – 8% и 6%.Четверть опрошенных отметили, что предпочитают смотреть стримы с 19 до 22 часов – то есть после работы. 18% выбрали остальное время для просмотра. Пятая часть опрошенных отметила, что подстраивается под определенного стримера. Почти половина респондентов (47%) смотрит стримы более двух часов в день, чуть больше трети (36%) – 1-2 часа в день, а 17% – меньше часа.При этом аудитория игрового стриминга лояльна: 48% опрошенных заявили, что смотрят стримы уже более трех лет. Практически в равных долях – по 18% и 17% – у тех, кто смотрит стримы 1-2 года и 2-3 года соответственно. В рамках исследования QIWI также выяснила мотивацию пользователей к просмотру стримов.Самым популярным ответом и у донатеров (78%), и у зрителей (82%) оказалось желание развлечься и отдохнуть. Ненамного от него отстает вариант о привлекательности личности стримера – его отметили 72% донатеров и 61% зрителей. На третьем месте расположился ответ «возможность посмотреть на игру перед покупкой» – его отметили 43% донатеров и 31% зрителей. Среди остальных ответов – мотивация улучшить свои игровые навыки (34% донатеров, 28% зрителей), пообщаться с единомышленниками (34% донатеров, 24% зрителей), а также увлечение киберспортом (28% донатеров, 24% зрителей).Среди качеств, которые зрители ценят в стримере, самыми популярными оказались чувство юмора и эмоциональность – его отметили 51% донатеров и 57% зрителей, а также общительность и внимание к зрителям (54% донатеры, 47% зрители). Харизму в стримере ценят 34% пользователей, которые отправляют донаты, и 39% всех зрителей. Оригинальная подача стримера также важна – ее отметили 31% донатеров и 27% зрителей. На высокопрофессиональную игру стримера сослались 15% донатеров и 13% зрителей.Среди жанров стримов у пользователей популярны как игровые, так и неигровые. Из последних абсолютное большинство – 77% опрошенных – отметили разговорные. Творческие, музыкальные и кулинарные жанры стримов нравятся 39%, 35% и 27% респондентов соответственно. Среди игровых жанров половина опрошенных отметили сразу три – RPG (51%), хорроры (49%) и шутеры (48%). Еще 27% пользователей назвали себя приверженцами жанра MOBA.В качестве платформы для просмотра стримов большинство опрошенных (58%) выбирает ПК. На втором месте с результатом в 53% оказались смартфоны на Android. Со смартфонов на iOS стримы смотрят всего 13% зрителей, а с ноутбука – 32%.Опрос показал, что основа аудитории стримеров – жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов: на них приходится 39% и 16% анкет соответственно. 10% респондентов опроса оказались жителями СНГ и Европы. Также оказалось, что у мужчин стримы пользуются вдвое большей популярностью, чем у женщин: на первых приходится 66%, на вторых – 34%.Наиболее популярен стриминг у возрастных групп 19-24 года и 14-18 лет – их доли ответов в опросе составили 42% и 31% соответственно. При этом немалая часть этих категорий вносит донаты при просмотре стримов – таких пользователей в каждой группе 38% и 25% соответственно. На третьем месте возрастная категория 25-34 года – их доля в опросе составляет 21%, а донаты вносит 29% этой аудитории.