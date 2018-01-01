ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Южная Корея хочет полной отмены экспортных ограничений Японии

      17:43Распечатать

      Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/YONHAP

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Япония должна вернуть экспортную политику в состояние до введения ограничений в отношении Южной Кореи, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщила президентская администрация Южной Кореи.

      Ранее сообщалось, что лидеры двух стран провели 24 декабря первую за последние 15 месяцев встречу на высшем уровне. По данным японских СМИ, встреча лидеров в китайском Чэнду продолжалась около часа.

      Перед началом беседы японский премьер выразил надежду, что между ним и президентом Южной Кореи "состоится честный обмен мнениями".

      "Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до 1 июля", - заявил Мун Чжэ Ин и попросил Абэ уделить этому вопросу особое внимание.

      Японский премьер ответил, что впервые за 3 года диалог по экспортной политике между Японией и Южной Кореей "ведется с пользой", и выразил надежду, что в будущем это поможет разрешить проблемы между двумя странами.

      Стороны также обсудили разницу позиций в отношении проблемы подневольного труда корейских граждан в период японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.) и отметили необходимость скорейшего разрешения этого спора и возобновления частых встреч лидеров Японии и Южной Кореи.

      Отношения Токио и Сеула значительно ухудшились, после того как Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

      Япония мотивировала свои действия подозрениями, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.).

      Ранее в декабре Министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Южная Корея, Синдзо Абэ, Мун Чжэ Ин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить