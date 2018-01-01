Южная Корея хочет полной отмены экспортных ограничений Японии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/YONHAP

Япония должна вернуть экспортную политику в состояние до введения ограничений в отношении Южной Кореи, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщила президентская администрация Южной Кореи.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Ранее сообщалось, что лидеры двух стран провели 24 декабря первую за последние 15 месяцев встречу на высшем уровне. По данным японских СМИ, встреча лидеров в китайском Чэнду продолжалась около часа.Перед началом беседы японский премьер выразил надежду, что между ним и президентом Южной Кореи "состоится честный обмен мнениями"."Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до 1 июля", - заявил Мун Чжэ Ин и попросил Абэ уделить этому вопросу особое внимание.Японский премьер ответил, что впервые за 3 года диалог по экспортной политике между Японией и Южной Кореей "ведется с пользой", и выразил надежду, что в будущем это поможет разрешить проблемы между двумя странами.Стороны также обсудили разницу позиций в отношении проблемы подневольного труда корейских граждан в период японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.) и отметили необходимость скорейшего разрешения этого спора и возобновления частых встреч лидеров Японии и Южной Кореи.Отношения Токио и Сеула значительно ухудшились, после того как Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.Япония мотивировала свои действия подозрениями, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.).Ранее в декабре Министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.