Жилищная кооперация: ключевой инструмент жилищной политики

Парламентарии и эксперты, собравшиеся за круглым столом "Жилищная кооперация и перспективы решения жилищной проблемы в России", считают, что кооперативы должны получить максимальную поддержку как способ решения проблемы доступного жилья.

Кооперативам нужна государственная защита

Работающая модель: без господдержки и без кредитов

Критерий выбора кооператива – доверие

Требуется системный закон

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Открывая встречу, депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции "Справедливой России" в Государственной думе Олег Нилов заметил, что жилищная проблема – одна из самых острых в нашей стране. "У многих людей в России очень низкое качество жизни: они живут в перенаселенных квартирах, в коммуналках, часто без газа, иногда даже без канализации, – сказал он. – Решить эту проблему невозможно снижением ипотечных ставок: способ – государственные дотации, предоставление земли, а также леса для деревянного домостроения. Параллельно нужно кардинально снижать стоимость жилья, чтобы она коррелировала с уровнем доходов, предлагать доступное жилье".В решении проблемы доступного жилья, по словам Нилова, большую роль способны сыграть кооператива: "По опыту Германии мы знаем, какое значение имеют стройсберкассы". Но кооперативы, убежден депутат, нуждаются в поддержке со стороны государства, государственном финансировании."Остро встает вопрос создания дополнительных механизмов обеспечения жильем. – подчеркнула член Общественной палаты РФ, заместитель председателя общественного совета Минстроя России Светлана Разворотнева. – Ипотечно-накопительные кооперативы получили широкое распространение в Белгородской области, Татарстане, Башкортостане. Однако после истории со Су-155, в основе которого лежала кооперативная модель, кооперативы вызывают опасения в граждан". Решение проблемы, по ее словам, - более активное государственное участие в кооперативах. За основу можно было бы взять германский опыт, где государство финансирует значительную долю паевых фондов жилищных кооперативов. "Сегодня в России есть опыт участия субъектов Федерации в деятельности кооперативов. Он должен быть масштабирован на всю страну и отрегулирован на федеральном уровне", – заметила Разворотнева."Что касается увеличения господдержки – давайте будем реалистами, – призвала специалист в жилищной сфере, член экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Татьяна Подберецкая. – Во-первых, государство вряд ли готово предоставить ресурсы для такой поддержки, во-вторых, редко что с государственным участием работаем эффективно. Законодательная база должна прежде всего защищать кооперативы"."Кооперативный сектор очень важен именно потому что в кооперативе люди решают свои проблемы сами, а не уповают на государство", – подчеркнул член экспертного совета Минэкономразвития России Андрей Яценко."Мне кажется, нельзя уповать на господдержку, – заметил председатель правления кооператива "Бест Вей" Роман Василенко. – Главное, что необходимо кооперативам, – защита со стороны государства, беспрепятственное получение дотаций и субсидий государства на тех же условиях, что они предоставляются банкам"."Кооперативы появились еще в начале XX века, – продолжил Роман Василенко. – Причем в Российской империи, как и в Великобритании, кооперативов было больше, чем где бы то ни было в мире. В советское время в нашей стране также активно развивалась жилищная кооперация. Но в 90-е гг., после тяжелого экономического кризиса, периода строительства и обрушения финансовых пирамид, возобладала точка зрения, что нужно развиваться американским путем, когда квартира приобретается за счет ипотечных заемных средств банков. Ипотека – это дорого и далеко не всем доступно. Кооперативная квартира гораздо доступнее. Жилищная кооперация также преследует цель улучшение жилищных условий граждан, но при этом не извлекает прибыли из своей деятельности, поскольку мы говорим о некоммерческих организациях"."Поясню кооперативный механизм покупки квартиры, – включился в дискуссию член правления кооператива "Бест Вей" Евгений Чайчук. – Такая покупка предполагает рассрочку на десять лет. При этом пайщик должен внести первоначальный взнос не менее 35%, после чего за счет паевых средств кооператива в интересах дольщика приобретается квартира".Пайщик, по его словам, вносит дифференцированный, а не аннуитетный платеж. Пайщик также вносит вступительный и членские взносы. При средней стоимости квартиры 3,5-4 млн руб. переплата за счет членских взносов составляет порядка 10-15%. От 3 млн это порядка 450 тыс. руб."Что касается возрастных ограничений, то пайщику должно исполниться 16 лет, верхних ограничений для вступления в кооператив нет, - подчеркнул Евгений Чайчук. – Нет таких требований, как хорошая кредитная история, не требуется подтвержденный доход. Дело в том, что залоговой частью выступает сама квартира: пока пайщик полностью не рассчитается с кооперативом, она находится в собственности кооператива, то есть в собственности всех пайщиков. Как только пайщик рассчитался с кооперативом, он получает право собственности на квартиру".Кооперативное финансирование покупки квартиры кардинально отличается от ипотечного, продолжил эксперт: "Если гражданин перестает платить по ипотеке, он остается и без квартиры, и без денег, и его кредитная история испорчена. Если у гражданина нет возможности вносить паевые платежи в кооператив, он может получить отсрочку. Но даже если и в этом случае он не может платить, он пишет заявление о выходе из кооператива и получается свой паевой взнос в полном объеме (вступительный и членские взносы не возвращаются)"."Очередь на покупку квартиры в нашем кооперативе – около 12 месяцев, - заметил Роман Василенко. – Все находятся в равных условиях – и те, кто хочет купить дорогие квартиры, и те, кто хочет купить дешевые".Пайщик, по его словам, может поэтапно вносить паевые средства на счет кооператива. Пайщики, которые аккумулируют средства на первоначальный взнос на счете кооператива, имеют пониженный размер членских взносов в кооператив.Евгений Чайкук рассказал о структуре клиентского портфеля. Значительная доля покупок квартир с помощью кооператива приходится, по его словам, не на Московский регион или Санкт-Петербург, как можно было бы подумать, а на Урал, Сибирь, Дальний Восток. "В нашем кооперативе более 6 тыс. пайщиков, – продолжил он. – Приобретено около тысячи объектов недвижимости как в крупных, так и не очень крупных городах России. Кооператив работает шестой год, но несколько десятков квартир уже перешли в собственность пайщиков: кооператив сейчас приобретает порядка 50-70 квартир в месяц, в 2020 г. планируем выйти на 100 квартир в месяц."На мой взгляд, важнейшее достоинство кооперативов состоит в том, что гражданин получает возможность получить квартиру за 35% от ее стоимости, – заметил генеральный директор некоммерческого партнерства "Совет экономической безопасности" Александр Майоров. – Финансовая безопасность обеспечивается тем, что пайщик сам управляет активами. Он в любой момент может выйти из кооператива и забрать свои паевые взносы"."Нужно различать несколько видов кооперативов на российском рынке, – заметил Евгений Чайчук. – Есть жилищно-строительные кооперативы: обманутые пайщики – это про них. Есть кредитные потребительские кооперативы, есть жилищно-накопительные. Есть потребительские общества - удивительная форма юридических лиц: вы только туда принесли деньги, и вам уже никто ничего не должен. И есть жилищные кооперативы – самая простая форма. Мы не привлекаем заемные средства. Списание паевых средств со счета возможно только для перечисления их продавцу жилья либо для возврата пайщику при выходе из кооператива"."Кооперативы кооперативам рознь, – заметил экономист, член экспертного совета Минстроя России Игорь Филоненко. – Главный признак кооператива – доверие, и уже на доверие накладывается хозяйственный механизм".По многим секторам экономики, в том числе жилищному, заметил он, сегодня нужно создавать новые механизмы буквально с нуля: старые механизмы не работают, за счет них жилищную проблему в стране не решить. "Кооперативы – как раз такой новый механизм", – подчеркнул Филоненко."Доверие, о котором вы говорите, обеспечивает полная прозрачность деятельности кооператива для каждого члена кооператива, – прокомментировал Евгений Чайчук. – Как движется очередь, какая квартира куплена и сколько на нее пошло средств, какая сумма осталась в паевом фонде – все это видит каждый член кооператива. У кооператива одна-единственная цель – покупка жилья пайщикам".2% средств паевого фонда – это резерв, неснижаемый остаток, за счет которого могут производится выплаты тем, кто принял решение выйти из кооператива, подчеркнул Чайчук. Имущество кооператива – это стоимость всех объектов недвижимости плюс неснижаемый остаток паевого фонда."Считаю, что нужен закон о жилищной кооперации, в котором будут четко определены все формы кооперативов, все формы льгот для них и господдержки, решены вопросы гармонизации жилищного и гражданского законодательства в части регулирования деятельности кооперативов, которое сейчас иной раз находится в противоречии, – сказал в завершение дискуссии депутат Государственной думы Сергей Крючек. - Там должен быть закреплен статус кооперативов как одного из приоритетных способов решения жилищной проблемы".Сейчас, по словам депутата, стадия обсуждения контуров законопроекта, в 2020 году, надеюсь, перейдем к рассмотрению текста. "Такой закон очень важен для оптимальной реализации национального проекта "Жилье", – подчеркнул Сергей Крючек.