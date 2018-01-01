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      За державу обидно: арестованный генерал ФТС оказался долларовым миллионером

      16:30Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о превышении должностных полномочий. У него изъяли $600 тыс. и 600 тыс. евро.

      Фото: Александр Авилов, АГН "Москва"

      "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года", - огласила решение судья, передает ТАСС.

      Следователь в суде пояснил, что Кизлык помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. "Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду", - сказала представитель следствия в суде.

      В ходе обысков у Кизлыка было изъято 600 тыс. евро, $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

      Генерал ФТС Кизлык попался на том, способствовал супруге посла Кении в РФ уйти от наказания за незаконный ввоз более $50 тыс.

      Это не первый скандал с руководителями ФТС.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 26 июля 2016 г. сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ провели обыски в доме главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в рамках возбужденного уголовного дела по факту контрабанды алкоголя через границу Таможенного союза.

      По данным ТАСС, в ходе обысков в доме Андрея Бельянинова площадью 1565 кв. м следователи обнаружили крупную сумму денег в рублях и валюте - 10 млн руб., $400 тыс. и 300 тыс. евро.

      В понедельник, 24 декабря, прошли масштабные обыски прошли в понедельник в главном офисе ФТС, а также двух подмосковных таможнях. Был задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Александр Кизлык.

      Генерал-лейтенант Александр Кизлык десять лет назад курировал это направление в Генпрокуратуре.

      Следственно-оперативные мероприятия сотрудники СКР и ФСБ проводили в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в руководстве ФТС, а также Домодедовской и Внуковской таможен.

      Рубрики: Финансы

      Метки: коррупция, ФТС

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