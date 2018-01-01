"АЛРОСА" продала уникальный желтый бриллиант "Жар-птица"

Известный мировой бренд премиальных ювелирных изделий Graff Diamonds приобрел уникальный желтый бриллиант "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата, изготовленный гранильным подразделением компании "АЛРОСА".

Фото: "АЛРОСА"

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Стоимость за карат оказалась одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы. Бриллиант огранки "Ашер" сертифицирован Геммологическим институтом Америки (GIA) как "Фантазийный ярко-желтый" (Fancy Vivid Yellow), это высшая степень насыщенности цвета.Камень имеет чистоту VS1 (почти без включений) и превосходную (Excellent) оценку за симметрию и полировку. Бриллиант является частью коллекции "Представление" (The Spectacle), посвященной русскому балету, отмечает "Прайм". В коллекцию входит также редкий розовый бриллиант массой 14,8 карата "Призрак Розы". Третий "участник" коллекции появится позднее.Желтый бриллиант получил название в честь балета "Жар-птица", премьера которого состоялась в 1910 г. на сцене театра Гранд-Опера в Париже. Это первая из постановок Сергея Дягилева для знаменитой антрепризы "Русские сезоны". Сюжет основан на русской народной сказке о Жар-птице и тех возможностях и трудностях, которые птица может принести своему владельцу.Музыка к балету "Жар-птица" написана композитором Игорем Стравинским. Его имя носил 34,17-каратный алмаз, из которого изготовлен желтый бриллиант. Найденный в 2017 г. на россыпном месторождении "Эбелях" в Якутии бриллиант "Жар-птица" стал одним из самых крупных фантазийных ярко-желтых камней, когда-либо добытых "АЛРОСА"."Мы рады, что этот выдающийся бриллиант обрел не менее выдающегося владельца. Без сомнения, он может стать сердцем эксклюзивного ювелирного украшения. Эта сделка - первая прямая покупка Graff у "АЛРОСА" без посредников, и я надеюсь, что она станет началом новой фазы нашего взаимодействия. Мы рады видеть доверие крупнейших участников отрасли к компании", - заявил гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов.