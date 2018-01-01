Период налоговых выплат и слабая активность позволили рублю укрепиться

Рубль ускорил укрепление. Низкая активность торгов и надвигающийся пик налоговых выплат позволяют российской валюте обновить свои локальные максимумы.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Рубль усилил темпы роста к доллару. Среди объективных причин - спрос экспортеров на рубли, поскольку в среду российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник - налог на прибыль. Общий объем выплат оценивается почти в 1,5 трлн руб.Впрочем, многие эксперты высказывали мнение, что рублевой ликвидностью компании будут запасаться заранее, поскольку на этой неделе рынок будет очень тонким.Трейдеры на западных площадках уходят на рождественские праздники. Сегодня биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты, напоминает "Интерфакс"."Сегодня рубль дорожает, активность торгов немного повысилась. По-видимому, это связано с тем, что экспортеры конвертируют иностранную валюту в рубли для налоговых выплат. Впрочем, мы не ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты, поскольку во второй половине торгов активность, вероятно, ослабнет в связи с сокращенной сессией в США", - приводит агентство слова аналитиков Sberbank Investment Research. "Считаем, что основные участники рынка уже сформировали необходимый объем рублевой ликвидности, учитывая вероятное уменьшение торговой активности в ближайшие дни. Последние числа декабря периодически проходят в режиме умеренного ослабления рубля отчасти на фоне погашения рядом российских компаний платежей по внешнему долгу, отчасти из-за большего влияния покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на пониженных торговых объемах, но в случае появления ощутимого дефицита валютной ликвидности ЦБ готов снять локальную напряженность (например, через операции валютного свопа) и разово приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.На рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило Министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 г.План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.