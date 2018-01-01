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      Период налоговых выплат и слабая активность позволили рублю укрепиться

      17:05Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Рубль ускорил укрепление. Низкая активность торгов и надвигающийся пик налоговых выплат позволяют российской валюте обновить свои локальные максимумы.

      Рубль усилил темпы роста к доллару. Среди объективных причин - спрос экспортеров на рубли, поскольку в среду российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник - налог на прибыль. Общий объем выплат оценивается почти в 1,5 трлн руб.

      Впрочем, многие эксперты высказывали мнение, что рублевой ликвидностью компании будут запасаться заранее, поскольку на этой неделе рынок будет очень тонким.

      Трейдеры на западных площадках уходят на рождественские праздники. Сегодня биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты, напоминает "Интерфакс".

      "Сегодня рубль дорожает, активность торгов немного повысилась. По-видимому, это связано с тем, что экспортеры конвертируют иностранную валюту в рубли для налоговых выплат. Впрочем, мы не ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты, поскольку во второй половине торгов активность, вероятно, ослабнет в связи с сокращенной сессией в США", - приводит агентство слова аналитиков Sberbank Investment Research. "Считаем, что основные участники рынка уже сформировали необходимый объем рублевой ликвидности, учитывая вероятное уменьшение торговой активности в ближайшие дни. Последние числа декабря периодически проходят в режиме умеренного ослабления рубля отчасти на фоне погашения рядом российских компаний платежей по внешнему долгу, отчасти из-за большего влияния покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на пониженных торговых объемах, но в случае появления ощутимого дефицита валютной ликвидности ЦБ готов снять локальную напряженность (например, через операции валютного свопа) и разово приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

      На рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило Министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 г.

      План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

      Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: валюта, доллар, евро, рубль, налоговые выплаты

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