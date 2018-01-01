Фонд развития промышленности в 2019 году одобрил проекты на 42 млрд рублей

Российский Фонд развития промышленности (ФРП) в 2019 г. одобрил 235 проектов на сумму займов в 42 млрд руб., что на 30% превышает показатели прошлого года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."В 2019 г. ФРП показал рекордный результат: одобрил 235 проектов на общую сумму займов 42 млрд руб. - это на 30% выше показателей прошлого года. Динамика работы ФРП показывает, что еще больше компаний смогли получить долгосрочное и доступное финансирование на проекты по импортозамещению и внедрению на российских предприятиях наилучших доступных технологий, развитию экспорта, цифровизации промышленности, переводу предприятий ОПК на гражданские рельсы", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет ФРП, добавил, что бизнес-сообщество высоко оценивает открытость и прозрачность работы фонда."По результатам опроса руководители более 100 предприятий-членов ТПП оценили в среднем на 9 баллов из 10 возможных понятность критериев оценки проектов и прозрачность процедуры рассмотрения заявок, доступность информации на сайте ФРП и клиентоориентированность сотрудников фонда. При этом 97% респондентов рекомендуют своим партнерам обратиться в фонд", - отметил он.Общий портфель фонда на 23 декабря текущего года составил 533 профинансированных проекта на общую сумму 114,6 млрд руб. Итоговый в 2019 г. наблюдательный совет ФРП также одобрил предоставление займов на реализацию 4 промышленных проектов суммарно в размере 1,6 млрд руб. Общая стоимость их реализации составит около 4,5 млрд руб.Отмечается, что льготные займы ФРП способствуют динамичному развитию обрабатывающих отраслей промышленности: благодаря финансированию фонда в России за последние четыре года запущено 180 новых производств в 51 регионе.