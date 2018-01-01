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      Рынок США: Tesla превысила знаковый уровень $420

      17:21Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы демонстрируют символический рост перед открытием торгов вторника, находясь в районе рекордных уровней. Новые заявления о ходе подготовки торговой сделки США и Китая после выходных поддерживали позитивный настрой.

      Сейчас инвесторы пассивны в преддверие рождественского выходного. Технически S&P 500 в последние дни вышел вверх из шестимесячного восходящего канала, то есть рост ускорился. При этом по RSI наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений.

      Укороченная сессия

      Сегодня торги на NYSE и NASDAQ будут проходить в укороченном режиме до 21:00 мск. Рынок облигаций завершит работу через час в 22:00 мск. Завтра площадки будут закрыты по случаю католического Рождества. В Германии торги уже не проводятся. В Лондоне также будет раннее закрытие. Вряд ли какие-то активные действия сегодня мы увидим в акциях крупнейших по капитализации компаний.

      Инвесторы ждут окончательных заявлений по торговой сделке, подписания документов в январе, понимания конкретных пунктов этих документов и дальнейшего переговорного процесса по оставшимся больным экономическим вопросам между странами.

      Технически, конечно, рынок на максимумах и осцилляторы говорят о перекупленности. По RSI сейчас наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений. Возврат S&P 500 в район 3180 едва ли бы сейчас кого-то удивил.

      Торговая сделка

      Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты и Китай "очень скоро" подпишут документы по первой фазе сделки. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что пакт будет подписан в начале января. В Китае в свою очередь заявили, что снизят пошлины на свинину и ряд других товаров с 1 января.

      Премаркет

      Растут на премаркете акции чипмейкера Advanced Micro Devices (+1,5%), после того как аналитики RBC Capital Markets повысили свой таргет на фоне повышения спроса на услуги центров обработки данных.

      0,7% прибавляют акции Tesla Motors, торгуясь на уровне $422,2. Ранее мы отмечали, что бумага вот-вот превысит знаковый уровень $420 и глава компании вчера не преминул пошутить на этот счет в своем Twitter. Пару лет назад Илон Маск голословно заявил, что планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по $420, что было выше их рыночной цены. Впоследствии Маск отказался от своих планов, а акции за следующие 1,5 года подешевели почти с $390 до $177, а он ушел с поста председателя совета директоров и был обвинен в мошенничестве. Сейчас можно сказать, что по крайней мере в части озвученной цены он восстановил свою репутацию перед инвесторами.

      Еще полпроцента прибавляют в капитализации акции Boeing, которые в понедельник подорожали почти на 3% на сообщениях о смене в руководстве компании для дальнейшего разрешения сложной ситуации с 737 MAX.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

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