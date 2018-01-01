10 примеров того, насколько сильно изменились США

Темпы перемен, происходящих с Америкой в наши дни, просто потрясающие. Культура США переживает радикальные преобразования, направление которых почти не меняется, независимо от того, какая политическая партия у власти в Вашингтоне.

Борьба с дискриминацией

Насилие

Расстрелы

Образование

Экскременты в Калифорнии

Отказ от традиционных ценностей

Защита прав ЛГБТ

Нелегалы

Аборты

Церковь

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Многие ценности, которые сейчас поддерживает значительное большинство населения, прямо противоречат ценностям, которые некогда доминировали в американском обществе. Однако это волнует лишь небольшое число американцев. Вряд ли можно ожидать какие-либо отклонения от пути, который выбрал американский народ, потому что сейчас его, похоже, вполне удовлетворяет этот драматический "прогресс", отмечают авторы блога zerohedge.com.Вот 10 примеров того, насколько резко изменились США по мере приближения к 2020 г.ACLU начал кампанию, чтобы сделать тампоны доступными во всех мужских туалетах по всей Америке.Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призывает к тому, чтобы в мужских туалетах были размещены тампоны, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении "всех, у кого менструация"."Бесплатные продукты для менструации не всегда предоставляются в женских туалетах, однако в мужских туалетах их не бывает вообще, даже за плату", - говорится в заявлении группы во вторник.По всей стране растут случаи бессмысленного насилия. В воскресенье в Чикаго случилась массовая стрельба, аналогов которой не было "как минимум с 2013 г.".Чикагская полиция допросила подозреваемых, после того как были ранены 13 человек, 4 из них получили серьезные ранения во время стрельбы, заявили власти.По данным, собранным Tribune, в ходе стрельбы было ранено больше людей, чем в любом другом городе с 2013 г., когда в Новом городе было расстреляно 13 человек.Рано утром в воскресенье было расстреляно 7 человек в районе Балтимора.После того как рано утром в воскресенье в кальянной в центре города были расстреляны 7 человек, трое из которых — подростки, лидеры Балтимора снова предпринимают попытки остановить то, что полиция называет насильственными преступлениями, "беспрецедентными по своему масштабу".Двое неизвестных мужчин, один с ружьем, другой — с пистолетом, подошли к толпе людей, стоящих в очереди возле кальянной на 225 Park Ave в 1:45 утра, и открыли огонь, ранив семь человек, сообщила полиция Балтимора.Законодатели штата Калифорнии повторяют, какое высокое внимание они уделяют образованию, но в Калифорнии самый высокий процент жителей, которые "даже не заканчивали девятый класс".Калифорния вновь на первом месте среди 50 штатов по проценту своих жителей 25 лет и старше, которые даже не окончили девятый класс и на 50-м по проценту тех, кто окончил среднюю школу, согласно новым оценкам за 2014-2018 гг. опроса американского сообщества, проводимого Бюро переписей США.Говоря о Калифорнии, доктор Марк Сигел говорит, что Сан-Франциско стал городом, "наводненным человеческими экскрементами", из-за всех наркоманов, которые какают всюду, где им хочется.Корреспондент Fox News, доктор Марк Сигел говорит, что жителей Сан-Франциско должно обеспокоить влияние кризиса бездомных на их здоровье, после того как было размещено видео с бездомным, испражняющемся в проходе в местном продуктовом магазине."Разве не смешно, что город гермафобов, понимающих пользу физических упражнений, экологически сознательных людей теперь наводнен человеческими отходами, из-за которых ежегодно распространяются вспышки гепатита А, - сказал Сигел. - Могут произойти крупные вспышки гепатита А, тифа, брюшного тифа, бактериальных инфекций и даже чумы".В американском обществе отброшены все традиционные правила, касающиеся секса, брака и семьи. Наступило время совершенно новых "договоренностей", которые казались бы чрезвычайно странными для прошлых поколений американцев. Например, во Флориде одна женщина-полиамористка решила растить своего будущего ребенка со всеми 4 "партнерами".На прошлой неделе страну облетели новости о том, что одного человека приговорили "к 15 годам тюремного заключения за сожжение флага ЛГБТ".Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он сжег флаг ЛГБТ, который развевался в церкви в центральной части штата Айова.В среду 30-летнего Адольфо Мартинеса из Эймса приговорили к 15 годам за убийство на почве ненависти, к году заключения из-за безрассудного использования взрывчатки и 30 дням за домогательства.Однако нелегальные иммигранты могут совершать серьезные преступления, и их просто освобождают.Гражданин Гватемалы и предполагаемый член банды был арестован более 10 раз в период с 2013 по 2017 гг. по различным обвинениям, включая изнасилование, ограбление второй степени, нападение и угон транспортного средства. В каждом случае ICE запрашивал уведомление о его освобождении или передаче лица под стражу ICE, и каждый раз запрос ICE отклонялся.В новом особенном выпуске Netflix Мишель Вольф заявила на всю Америку, что после аборта почувствовала себя "богом"."После аборта вы можете чувствовать себя как угодно. Знаете, кем почувствовала себя я, когда сделала аборт? Богом!" - сказала она.30 лет назад две трети населения страны хотя бы несколько раз регулярно посещали церковные службы. Сегодня только треть всех американцев говорят, что они регулярно посещают церковные службы… Причем в северных штатах снижение еще больше, чем в южных штатах.Приведенные примеры — это только верхушка айсберга.Сегодня в Америке рекордно высокий уровень самоубийств, страна борется с сильнейшим наркокризисом за всю историю. Согласно данным CDC у более 110 млн американцев ЗППП, в Америке самый высокий процент детей в мире, живущих с одним родителем.И пусть кто-нибудь попытается убедительно доказать, что Америка движется в правильном направлении, потому что до этого момента мало кто готов утверждать это. США находятся в процессе национального самоубийства, уверены авторы блога.Изменения, в которых нуждается страна, начнутся не с Вашингтона. Они должны начаться с кардинальных перестроек сознания, потому что именно в нем и кроются корни настоящей проблемы.