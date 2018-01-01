Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 10,7% за 11 месяцев 2019 года

Фото: "Аэрофлот"

Авиакомпании России за 11 месяцев 2019 г. нарастили пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 10,7% до 119,3 млн пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Пассажиропоток на международных рейсах увеличился на 17% до 51,6 млн человек. Количество пассажиров на внутренних линиях увеличилось на 6,3% до 67,7 млн.В ноябре 2019 г. авиакомпании РФ увеличили перевозки на 4,8%, почти до 9 млн пассажиров. Международные перевозки показали рост на 8,3% до 3,6 млн. На внутренних линиях количество пассажиров выросло на 2,6% до 5,4 млн человек.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-ноябре увеличила пассажиропоток на 4,8% до 34,4 млн человек. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" увеличила перевозки за 11 месяцев на 4,5% до 10,9 млн человек.Авиакомпания-лоукостер "Победа" (также входит в группу "Аэрофлот") увеличила перевозки на 44,4% до 9,4 млн пассажиров."Сибирь" в январе-ноябре увеличила перевозки на 18,2% до 12,8 млн человек. "Уральские авиалинии" показали рост 6,5%, перевезя 8,9 млн человек. "ЮТэйр" перевезла 7,2 млн человек, что на 2,4% больше, чем годом ранее.