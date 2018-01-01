Цены на пальмовое масло в мире выросли до максимума почти за 3 года

Фьючерсы на пальмовое масло 24 декабря выросли до максимума почти за 3 года на фоне ожиданий сохранения высокого спроса на него со стороны производителей биотоплива в условиях роста цен на нефть.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии подорожали на 0,6% до 2923 ринггитов ($707) за тонну, что является максимумом с февраля 2017 г.Накануне президент Индонезии Джоко Видодо объявил о запуске программы B30, устанавливающей требование по содержанию биокомпонентов в производимом местными компаниями биодизеле на уровне 30%. С 1 января 2020 г. программа будет действовать на всей территории страны.Внедрение этой программы позволит Индонезии экономить порядка 63 трлн индонезийских рупий ($4,5 млрд) на импорте топлива в год, прогнозирует правительство.С 2021 г. Индонезия намерена увеличить требование по содержанию биокомпонентов в биодизеле до 40%, с 2022 г. - до 50%.Производство пальмового масла в Индонезии в октябре 2019 г. сократилось на 1,5% до 4,52 млн тонн. Малайзия сократила производство в ноябре на 14% до 1,54 млн тонн.Индонезия является крупнейшим мировым производителем пальмового масла, Малайзия занимает второе место.