Профсоюзы парализовали железнодорожную систему Франции

Французские профсоюзы огорчат граждан, которые захотят путешествовать поездом в это Рождество. Забастовки работников транспорта из-за госпланов по проведению пенсионной реформы привели к тому, что половина национальных железнодорожных служб в эти выходные закрыты. 23-24 декабря будет сокращено 59% услуг, сообщает Bloomberg.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Французская железнодорожная компания SNCF приостановила мелкие перевозки, отменив на этой неделе поездки по 6 тыс. билетов для детей. В районе Большого Парижа приостановлена работа 4 из 5 поездов, остановилась работа столичной системы метро, не считая двух автоматизированных линий.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал профсоюзы к перемирию во время рождественских праздников, в то время как общественная поддержка забастовки во время праздников упала до 51%. Пять дней назад 63% населения поддерживало идею проведения забастовок. Согласно опросу, проведенному в четверг, 55% респондентов считают, что профсоюзы "ведут себя неправильно", бастуя во время праздников.Макрон прокомментировал это следующим образом: "Право проводить забастовки защищено конституцией. Но иногда полезно помнить, что лучше пройти на перемирие, уважая семью и семейные ценности".Некоторые профсоюзы призывают к перемирию, другие — нет. Опросы показали, что 57% людей отвергают пенсионную реформу Макрона, что выше, чем когда протесты начались 5 декабря. Некоторые профсоюзы призвали к тому, чтобы провести новые демонстрации 9 января.Администрация Макрона добилась больших успехов с налоговым и трудовым законодательством. Однако французы "привыкли к своей пенсионной системе", в итоге провести реформы — трудная задача. Макрон стремится объединить 42 отдельные системы в единую универсальную систему, основанную на баллах. План также предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Рабочие категорически против изменений, правительство Франции намерено отказаться от специальных пенсионных планов для самых разных категорий работников, от проводников поездов до танцоров в Парижской опере.В воскресенье газета Le Parisien сообщила, что Макрон откажется от своих прав на фиксированную пенсию, назначаемую французским президентам, после того как они уйдут с поста. Вместо этого он перейдет на пенсионную систему, действие которой основано на расчете баллов. Также он откажется от права на пожизненный пост в Конституционном совете Франции, который дает компенсацию в размере 13 500 евро ($14 957), говорится в документе.На фоне забастовок выросло число заказов на услуги совместного использования автомобилей. В итоге образовались пробки в сотни миль вокруг французской столицы.По словам компании BlaBlaCar, заказы на совместное использование автомобилей выросли вдвое, побив все предыдущие рекорды. Компания заявляет, что в период с 20 декабря по 5 января будет доступно 2 млн мест, что равно 5 тыс. скоростных поездов TGV, однако в этом случае движение будет намного медленнее.SNCF заявляет, что постарается сделать все, чтобы основные линии работали 23 и 24 декабря. В среду и четверг лидеры профсоюзов встретились с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом, однако заявили, что прогресса в переговорах не наблюдается. 69% опрошенных ожидают, что правительство проведет реформы, не поддавшись на протесты.Французский профсоюз CFDT призвал к перемирию в связи с праздником. Лоран Бергер, лидер CFDT, сказал: "Во время праздников у каждого должна быть возможность свободно путешествовать, чтобы делать то, что ему нужно".