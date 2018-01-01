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      Безработица в 8 регионах России за 11 месяцев 2019 года превысила 10%

      19:04Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". В сентябре-ноябре 2019 г. самый низкий уровень безработицы в России отмечался в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (10,9%), свидетельствуют данные Росстата.

      В целом по России в сентябре-ноябре уровень безработицы составил 4,6%.

      В Санкт-Петербурге уровень безработицы составил 1,4%, в Москве - 1,5%.

      Из субъектов Федерации самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии - 26,7%, в Тыве и Чечне - 13,5%, в Северной Осетии - 13,1%. Безработица превысила 10% в 8 регионах.

      В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы отмечался в Орловской области - 6,1%, самый низкий - в Москве.

      В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Ненецком автономном округе - 8,1%, наименьшая - в Санкт-Петербурге.

      В Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован в Калмыкии (9,1%), самый низкий - в Севастополе (4,1%); в Приволжском округе - в Пермском крае (5,4%), в Татарстане (3,2%) соответственно; в Уральском округе - в Курганской области (7,5%) и Ямало-Ненецком округе (1,8%); в Сибирском округе самый высокий уровень безработицы в Тыве, самый низкий - в Красноярском крае (4,6%). В Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы зафиксирован в Забайкальском крае и Бурятии (9,1%), самый низкий - в Камчатском крае (3,7%).

      Самый высокий уровень в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается в Ингушетии, самый низкий - в Ставропольском крае (4,8%).

      Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в ноябре 2019 г. составил 60%, отмечает Росстат.

      В конце ноября в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояло на учете в качестве безработных 664 тыс. человек, что на 3% больше по сравнению с октябрем 2019 г. и на 0,5% больше по сравнению с ноябрем 2018 г.

      Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в ноябре 2019 г. составила 45,1%, городских жителей - 65,8%, молодежи до 25 лет - 20,5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 23%.

      Уровень безработицы среди сельских жителей (6,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,9%).

      Рубрики: Регионы России, Статистика

      Метки: безработица, Росстат, занятость, рынок труда

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